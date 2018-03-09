縣市長提名都「老面孔」 吳敦義：推動年輕化不會失敗

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年底縣市長選舉，國民黨迄今在12個縣市完成提名，不過皆以「老面孔」居多。國民黨主席吳敦義今表示，年輕朋友並非一步就能參選首長，「這是很自然的道理。」吳解釋，首長僅一個，如果規定年輕人，40歲以上全outside是不可能的事，仍要全民調來決定，並強調推動年輕化不會失敗。

吳敦義下午出席「青年活水營第四期」開營活動，受訪時表示，開辦活水營就是要鼓勵年輕人參與政治。

吳敦義並舉黨內市議員提名為例，為鼓勵年輕人，給予民調優惠；凡是35歲以下參選人，民調加權25%，40歲以下者，加權15%，這就是鼓勵年輕人。同時提供新人參選機會，各選區提名將採取現有名額至少加提1席。

至於縣市首長選舉，吳敦義說，不一定只有年輕人登記，有些參選人年紀可能稍微長一點，也許40、50多歲，其經驗、閱歷及人脈，在民調上當然會有優勢，「年輕朋友不是一步就可以選首長，這是自然的道理。」

吳敦義指出，選民對年輕化的要求，國民黨已經反映在多席次的議員選舉上，「我們放寬許多」。他接著眉頭一皺、伸出一根手指表示，首長只有一個，若規定只有年輕人參選、40歲以上都出局，那是不可能。

至於國民黨推動年輕化，吳敦義搖搖頭、連聲強調：「不會失敗、怎麼可能失敗，不會不會不會...」！

(中時)

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