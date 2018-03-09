怕世界末日？美國好市多驚現6千美元儲備罐頭

2018年03月09日 15:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

曾經有人討論，在好市多買過最實用與浮誇的商品，但應該沒有比這再特別的吧！美國好市多竟然推出售價1千到6千美元的儲備糧食罐頭，足足可供一家四口吃上一整年。

大家一定很好奇，儲備糧食罐頭有那些？保存期限有多長？根據美國好市多網上所揭示訊息，這些罐頭內容包括有各種穀物、蔬果、蛋白質食品和乳製品，譬如冷凍花椰菜、青豆、玉米、脫水蘋果、燕麥、雞蛋麵等等。大部分食品保存期限為25年，有些甚至能長達30年。

不免又有人要問了，這到底要賣給誰？而什麼樣的人會來買？好市多的宣傳台詞這麼說，「緊急或天災時，當你全家有此生存所須糧食，就大可放心了。」目前還未有相關統計，什麼類型的人會買單，有顧客說，買這些罐頭儲存在家，等於是為世界末日買份保險。也有顧客認為，這些罐頭「每一分錢都花得很值得」。

以網站所賣最貴的5,999.99美元組合為例，它包括600罐食品，可供4人1年每天攝取2,000卡路里，而最便宜999.99美元的組合，則有96罐，可供個人1年每天攝取1,200卡路里。

由於儲備罐頭體積太龐大，總重量約1,800磅，運送方式也是一大問題。好市多表示，運送過程會保護好顧客隱私，「運送時以謹慎顧到隱私的方式包裝」，這樣就不用擔心鄰居知道你在囤貨儲糧了。

(中時電子報)