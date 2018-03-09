11國簽署不含美國的TPP新協定 或於年內生效

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旺報

共同社報導，日本等「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）11個參加國8日下午在智利首都聖地亞哥簽署了不含美國的新協定。美國退出TPP一年多之後，剩餘國家就構建巨大經濟圈達成最終協議。各國手續進展順利，協定生效可能從當初設想的2019年較早時期提前至2018年內。聲明宣布「將為未來的廣泛經濟整合打下基礎」，欲吸引更多國家參與進來對抗保護主義。

然而，對於11個參加國希望將來美國重返TPP一事，美國總統川普擺出了必須重新談判的態度。對於美國採取鋼鐵進口限制之類強硬措施的擔憂強烈，美國今後仍是打亂TPP和自由貿易體制的主要因素。日本的當務之急是強化適應市場開放的國內農業。

部長聲明提出目標是建立「基於規則、具透明性的貿易系統」，雖未點名但表明了與美國等的優先本國政策保持距離。日本經濟再生擔當相茂木敏充在簽字儀式後的聯合記者會上就美國重返TPP的條件稱，只拿出一部分重新談判是極其困難的，要求美國直接重返新協定。

日本在月內將向國會提交協定批准案及相關法案。協定將在6國國內手續完成後的60天后生效，記者會上紛紛有國家預計可在2018年內實現。參加國的國內生產總值（GDP）合計值因美國退出而縮小至占全球約13%，但生效後將根據可審查加入的規定，積極吸納哥倫比亞和泰國等有意加入的國家。

新協定對12國TPP中的知識產權規則等22個項目實施了凍結。與美國無關的關稅領域不變，日本最終將取消部分奶酪和木材等約95%進口商品的關稅，牛肉關稅也將從38.5%分階段下降至9%。新協定還寫明了促進自由商務的規則。

(旺報)

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