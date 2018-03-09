為浪漫而生的絕美島嶼 公開4個情侶必訪私房景點

2018年03月09日 15:52 中時電子報 簡怡欣

關島迷人的熱帶島嶼氣候和自然美景是製造浪漫的完美背景，多次獲選為最浪漫的旅遊勝地，每年有數以百計的情侶們選擇到關島與愛人度過美好假期、拍攝婚紗甚至步入禮堂。隨著3月14日白色情人節即將到來，關島觀光局特別推薦4個獨家旖旎行程給有情人參考，度過最甜蜜的浪漫節日。

從戀人岬公園高達122公尺的瞭望台看出去，整個杜夢灣的驚艷景色盡收眼底。（圖／shutterstock提供）

1、情侶必訪戀人岬

戀人岬是關島最知名的景點之一，每年都有數以萬計的遊客造訪這座高聳壯麗的懸崖，為戀人岬背後淒美的愛情故事而心馳神往；在戀人岬公園中央的黃銅雕像就紀念了故事中的這對戀人，他們在耀眼的陽光中緊緊相擁、伸向廣闊的天空，供遊客見證這永恆的愛情。從戀人岬公園高達122公尺的瞭望台看出去，整個杜夢灣的驚艷景色盡收眼底。情侶們可以買一把愛情鎖，將它鎖在圍欄上並丟掉鑰匙，象徵彼此之間永恆的愛情；或可在周圍的教堂或露天餐廳中享受海天一色的美景。

在海拔406公尺高的閃電山頂上，以360度全景盡覽關島南部綠意盎然、綿延起伏的山丘。（圖／shutterstock提供）

2、閃電山攻頂感情迅速升溫

想要讓彼此的感情升上一個新的高度，最直接的方法就是帶著你的愛人來到關島的最高點——閃電山 (Mont. Lamlam) 。若是算上與山腳相連的馬里亞納海溝，閃電山可以說是世界第1高峰，馬里亞納海溝最深可高達11公里，就算將聖母峰放到其中都還距離海平面2公里。登山步道的難度不高，起點在色提灣 (Cetti Bay) 瞭望台旁的高速公路，只要短短1小時就可以攻頂，在海拔406公尺高的山頂上以360度全景盡覽關島南部綠意盎然、綿延起伏的山丘，和愛人享受這無與倫比的一刻。

3、潛入藍洞遇見深海祕戀

關島擁有卓越的海洋多樣性，生機勃勃的珊瑚礁、迷人的海洋生物和海底的古老沈船吸引許多潛水愛好者深入海底探索。在關島周圍瑰麗的綠松石色海域中有上千種魚類和珊瑚，以及超過一百個潛水點，其中較為特別的潛水點如科爾莫朗號巡洋艦 (SMS Cormoran) 和東海丸號 (Tokai Maru) 的沈船遺址，是世界上唯一一個可以讓潛水愛好者同時接觸到來自兩場世界大戰沉船的潛水點。關島海底藍洞是最受歡迎的潛水點之一，它自然形成的心形開口是情侶們見證愛情的絕佳背景，也是十分熱門又頗具挑戰性的海底拍攝地點。

欣賞亞加納灣 (Agana Bay) 夕陽，為精彩的一天畫下完美的句點。（圖／shutterstock提供）

4、專屬兩人世界的甜蜜行程

無論是划著獨木舟順流而下、在兩人座的滑翔傘上飛越蔚藍海洋、還是騎水上摩托車從亞加納灣 (Agana Bay) 馳騁到戀人岬的山腳下，關島為情侶們量身打造各式各樣刺激和難忘的體驗。除此之外，也別錯過情侶SPA療程，或是和另一半在沙灘上漫步欣賞落日餘暉，享受在關島慵懶的度假時光。最後，以查莫洛文化晚宴秀、夕陽巡航或搞笑魔術秀為精彩的一天畫下完美的句點。

此外，熱門婚顧公司華德培也將於本周六、日推出諮詢講座與現場限量優惠，其中關島婚攝最低7萬多起跳，犀利人妻絕美教堂婚禮只要9萬多即可擁有；金沙夢則主推坐擁絕佳地理位置，佇立於戀人岬旁的「愛之天空」教堂，並與華航、世邦旅行社打造「關愛一生」優惠專案，機票、酒店加婚禮包套只要149,999元起。

(中時電子報)