彰化溪州國小種沉香 要讓200年後的學弟妹乘涼

2018年03月09日 15:52 中時 鐘武達

前立委鄭汝芬與溪州國小小朋友一起種樹。（鐘武達攝）

溪州國小家長會長林俊雄（右一）、前立委鄭汝芬（右二）與小朋友在溪州國小校樹上掛感恩卡。（鐘武達攝）

要讓200年後的學弟妹也能乘涼！植樹節前夕，溪州國小9日舉辦種樹活動，校長陳金鍠、家長會長林俊雄與前立委鄭汝芬帶著小朋友在五葉松樹上掛感恩卡，又在校園種下12棵沉香 ，希望小小的樹苗成為生命永續的樹木。

溪州國小栽種的12棵沉香樹，是鄉民代表會主席陳冠廷捐贈。陳金鍠說，沉香很珍貴，成長過程需要比較多的水分，因此也象徵著學生要勤灌溉，悉心照顧。

陳金鍠更說，溪州國小是1所百年老校，校園到處是綠樹，其中不乏是幾十年前校友就種下的老樹，為此，希望這次種下的樹，直到100年、200年以後，溪州國小孩子也可以享受。

10年樹木、百年樹人！家長會長林俊雄、前立委鄭汝芬說，植樹節是感恩的日子，透過種樹，希望可以讓孩子知道，包括父母、老師照顧、教育子女與學生，就像「種樹的人」，希望學生要懂得感恩。

陳金鍠、林俊雄、鄭汝芬、溪州國中校長江永泰與陳冠廷夫人張語珊，帶著各班學生代表種樹，全校的所有師生也都到場見證，大家更宣誓，「為了地球的永續，要多種樹」。

(中時)