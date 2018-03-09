彰化溪州國小種沉香 要讓200年後的學弟妹乘涼

溪州國小9日舉辦植樹活動，全校師生一起為200年後的學弟妹種植。（鐘武達攝）

友善列印
中時
前立委鄭汝芬與溪州國小小朋友一起種樹。（鐘武達攝）
溪州國小家長會長林俊雄（右一）、前立委鄭汝芬（右二）與小朋友在溪州國小校樹上掛感恩卡。（鐘武達攝）

要讓200年後的學弟妹也能乘涼！植樹節前夕，溪州國小9日舉辦種樹活動，校長陳金鍠、家長會長林俊雄與前立委鄭汝芬帶著小朋友在五葉松樹上掛感恩卡，又在校園種下12棵沉香 ，希望小小的樹苗成為生命永續的樹木。

溪州國小栽種的12棵沉香樹，是鄉民代表會主席陳冠廷捐贈。陳金鍠說，沉香很珍貴，成長過程需要比較多的水分，因此也象徵著學生要勤灌溉，悉心照顧。

陳金鍠更說，溪州國小是1所百年老校，校園到處是綠樹，其中不乏是幾十年前校友就種下的老樹，為此，希望這次種下的樹，直到100年、200年以後，溪州國小孩子也可以享受。

10年樹木、百年樹人！家長會長林俊雄、前立委鄭汝芬說，植樹節是感恩的日子，透過種樹，希望可以讓孩子知道，包括父母、老師照顧、教育子女與學生，就像「種樹的人」，希望學生要懂得感恩。

陳金鍠、林俊雄、鄭汝芬、溪州國中校長江永泰與陳冠廷夫人張語珊，帶著各班學生代表種樹，全校的所有師生也都到場見證，大家更宣誓，「為了地球的永續，要多種樹」。

(中時)

台中旅展登場搶搬衛生紙氣氛熱鬧 搶星光 樂沐熄燈號一晚狂接上百…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。