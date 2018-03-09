陸C919客機年底將再試飛 拚2021年投入市場

2018年03月09日 15:50 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，中國商飛副總經理、Ｃ９１９大型客機總設計師吳光輝在兩會受訪時表示，第三架Ｃ９１９飛機將於今年底試飛，明年亦會有３架試飛，目前正努力申請歐盟與美國的飛航適證，力爭讓Ｃ９１９客機能在２０２１年交付使用。

中國商飛表示，C919客機約需要2至3年時間，獲得中國民用航空局（CAAC）頒發的適航認證（certificate of airworthiness）；目前歐盟方面已提出申請，但最大的問題仍卡在美國聯邦航空管理局（FAA）的認證程序，能否如期進入市場，美國將成為最大的挑戰。

由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

繼上個月新訂單出爐後，C919客機的訂單量已達到815架。另一款與俄羅斯合作、共同研發製造的廣體客機C929，也將正在加緊研發。C919客機期望，從2021年起，開始交付並投入大量生產，而最大用戶之一的中國東方航空（China Eastern Airlines）也樂觀其成。

(中時電子報)