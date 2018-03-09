羅東林鐵溯源 推廣舊車站遊程

羅東林管處推出羅東林鐵溯源活動，歡迎民眾造訪森林鐵路的舊車站，在竹林車站內還保留昔日鐵道及蒸汽火車頭。（羅東林管處提供）

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羅東林管處推出羅東林鐵溯源活動，昔日歪仔歪橋為檜木結構。（羅東林管處提供）
參加羅東林鐵溯源在3處舊車站打卡拍照，就能獲得摺頁與手機擦拭貼。（羅東林管處提供）

林務局羅東林區管理處為推廣森林鐵路沿線舊車站生態遊程，從3月至6月底辦理「羅東林鐵溯源」活動，為吸引更多遊客造訪沿線車站，推出照相打卡送旅遊地圖與手機擦拭貼活動，盼能鼓勵遊客造訪，一起追憶過往的森林鐵路風華。

羅東林管處指出，羅東森林鐵路全長36.95公里，路線是從太平山土場到羅東鎮竹林地區，沿線有土場、濁水（今樂水）、牛鬥、清水、天送埤、三星、二萬五、大洲、歪仔歪、竹林等10座車站。

森林鐵路在1924年通車後，肩負木材運輸與人員交通的重任，後來因政府林業政策的改變，以及公路交通的快速發展、颱風侵襲導致軌道受損，這條鐵路在1979年停駛，維持逾半世紀的鐵路，則成為耆老的過往回憶。

森林鐵路原本有10座車站，目前僅剩竹林、大洲、天送埤仍保存或修建，竹林車站位於羅東林業文化園區，大洲站已重新整建，呈現昔日風貌，天送埤站曾是偶像劇拍攝場景，三星鄉公所更打造復刻版林鐵小火車繞行車站環狀軌道，清水、牛鬥、土場車站有設置解說意象供遊客拍照留念。

為了推廣舊車站遊程，6月底前只要在舊線10站中的其中3站照相打卡，出示手機紀錄後即可在每天上午8時至下午5時，在羅東林業文化園區竹林車站遊客中心換取羅東林鐵旅遊地圖摺頁、紀念手機擦拭貼，每月限量200份。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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