民調：民進黨若提名姚文智 柯文哲42.4％支持度仍最高

2018年03月09日 16:12 中時 曾薏蘋

民調大社會今發布台北市長初選調查結果顯示。若民進黨沒有提名自己的候選人，台北市長柯文哲支持度為47.5%，仍領先國民黨的丁守中的40.7%，但領先幅度明顯減少。

此外，從交叉分析來看，姚文智支持者有30.7%轉為支持柯，48.3%轉為支持丁。

民調大社會今發布台北市長初選調查，民進黨方面，姚文智支持度較高，佔43.9%；呂秀蓮支持度21.3%，暫時落後。

在國民黨有意參選者中，以丁守中48.2%支持度最高，其次依序為鄭麗文6.2%、鍾小平4.7%、孫大千2.3%、張顯耀1.7%以及葛永光0.5%。

當參選者為柯、丁、姚三人時，柯文哲支持度最高，佔42.4%，其次是丁守中的30.9%，姚文智支持度為13.5%。從交叉分析來看，泛綠民眾有50.4%支持柯文哲，仍超過支持姚文智的30.3%。

近來綠柯是否繼續合作成為焦點，45.3%受訪者認為民進黨應該提名自己的候選人；26.9%市民認為民進黨應繼續跟柯文哲合作。從交叉分析來看，不分政黨認同都認為民進黨應該推出自己的候選人，其中泛綠民眾認同的比例過半55.2%，比例相對較高。

本次調查柯文哲滿意度為47.7%，包括非常滿意8.7%；有點滿意39.0%；不滿意者佔45.5%，包括有點不滿意26.0%；非常不滿意19.5%。

本次調查由大社會調查中心執行，訪問係於107年3月6日至7日晚間進行訪問。此次成功訪問1,090位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.97%。調查以台北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時)