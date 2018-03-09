川金會 專家觀點 ： 問題比答案多 但談總比不談好

2018年03月09日 16:12 中時 江靜玲

透過南韓傳話，美國川普總統接受北韓領袖金正恩邀請，兩人準備在今年5月前見面，對於這項戲劇性發展美國專家認為，牽引出的問題比答案多，但仍直待嚐試，因為談總比不談好。

美國前緬甸大使米德偉認為，這項發展反映了金正恩對美國總統川普的解讀，「金正恩以大膽的姿態，主動接觸，如同一個自信的交易者」，「讓自己看來像是和平締造者」。

米德偉說，金正恩擺出了「善意姿態」，並認為如此可能吸引川普的「虛榮心」，作為達成協議或減輕制裁的一種方式。另一方面，金正恩的父親和祖父過去從未與美國領導人會面，如果他可以站在美國總統旁邊，無疑是具歷史意義的，且會讓他看起來是強人。

米德偉指出，儘管當前的發展充滿戲劇性，但一次會面不足以建立信任或創造突破。 事實上，川金見面後會發生什麼比晤面時發生的事情更重要。這項發展

帶來的問題也比答案多：「他們會在哪裡見面？ 以什麼條件見面？川普將如何參加會談？如何考驗北韓的誠意？」，最重要的是，「川普政府是否有與北韓打交道的長期戰略？」

他相信，美國國會和過去與北韓談判經驗豐富的人，定將密切關注這一切，不會同意任何有害於美國利益的交易或政策，包括提早緩解對北韓制裁在內， 「這並不意味著交易最終難以實現，而是交易輪廓需要很長一段時間和非常仔細的談判。」

白宮資深官員證實，有關金正恩想見川普沒有信件，只是南韓的傳話，米德偉認為，美國第一件要做的事情是與北韓直接確認此事，因為這是邁向晤談基本先決條件。

另一方面，若川普覺得自己夠聰明，不仔細研究過去的歷史紀錄，可能會做出一些天真或有害的事情。 而任何單出自於川普的單邊舉動都可能促使首爾或北京降低他們對美國最高壓力政策的興趣，川普不可不慎。

米德偉說，懷疑論者會認為，川普和金正恩見面真的會帶來任何更為持久的事情嗎，但他個人認為值得嘗試，「因為談總比不談好。」

卡內基和平基金會副會長包道格也表示，對於川普和金正恩準備見面這項發展，讓人衍生出更多的問題，尤其是北韓對所謂的非核化一直有著不同的概念，「平壤要安全保證，美國給了他們，但對平壤總是不夠，他們總是要求我們放棄更多東西。」包道格說，他希望相關問題在川普與金正恩見面前可以先取得答案。

至於川金會是否是一項突破，包道格說，從美國總統和北韓領袖過去從未晤面的角度而言，這是一項突破，但這是否會持久，帶來更實質的事情，則是一個大問題，「我們與北韓有談判多年(27年)，為什麼川普這次會特別幸運?」

包道格表示，川普或許認為這是對北韓施加最大壓力政策的結果，「但我們必須等著看。」

(中時)