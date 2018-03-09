搶星光 樂沐熄燈號一晚狂接上百組訂位

獲選為亞洲最佳女主廚的陳嵐舒9日公開說明樂沐十年華麗落幕的原因。（馮惠宜攝）

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美女主廚陳嵐舒坦言，確定要結束樂沐後覺得很輕鬆，沒有壓力了。（馮惠宜攝）
曾獲選為亞洲50最佳餐廳的樂沐法式餐廳將於12月底結束經營。(馮惠宜攝)

台灣餐飲界大事莫過於台北米其林指南即將在14日公布，同樣是精緻奢華料理指標餐廳樂沐搶先在8日公布即將在12月底華麗落幕，消息一出店內預約電話接到深夜一點無法完全消化；面對媒體詢問熄燈原因，樂沐主廚陳嵐坦言：思考兩年多、半年前已確定要在滿十年時結束，她也對支持樂沐的消費者喊話「我相信以後還會有機會為各位服務」。

兩岸關係緊張加上整體環境不佳，農歷年後餐飲市場面臨嚴峻的考驗，當全台都在引領期待台北米其林指南公布後能為獲選的餐廳帶來朝聖人潮，位於台中在2014年到2017年連續4年獲選為亞洲50最佳餐廳、由美女主廚陳嵐舒主持的「樂沐餐廳」卻於8日在臉書官網公告將在12月底結束營業，此舉也在餐飲界出現磁吸效應，引起消費者搶著在結束前重溫樂沐華麗精緻的飲食饗宴。

面對外界高檔餐廳經營不易的質疑，陳嵐舒在9日下午公開說明，他坦言兩年前就開始想要結束樂沐，直到半年前確定，也獲得核心幹部的諒解與支持，她再次強調，對於現今餐飲環境與媒體生態的改變不能適應，「不能因自己的任性，讓團隊承受後果。」

對於近年餐廳經營狀況，她強調餐廳是穩定成長、努力維持平衡，而為了讓餐食溫度與服務樂沐原本有50席次，多半時間也已縮減到一個樓層28席位。

對於選在這個時機點宣佈12月結束營業，陳嵐舒解釋，她希望自己與大家分享時不是只是結束一家餐廳，而是分享自己的想法，也希望有足夠的時間讓員工規劃接下來的生活。

對於未來會不會重返市場，陳嵐舒強調，會先沈潛，未來仍希望以Fine dinging（奢華料理）的方式呈現，9個月還很長，她也一直憧憬與持著於不是只有擺盤，需要時間蘊釀、有靈魂、著重細節的Fine dinging，不確定會在那開始，但有9成的機會一定會再開這樣的餐廳。

(中時)

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