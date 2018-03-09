拚「有梗」！整根玉米變爆米花？少年頭家要你好看

2018年03月09日 16:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

啥！整根玉米放進微波爐就成為「有梗爆米花」，外型美觀也美味；以在地食材製作出精緻可愛的「菓子貓」吃得到甜蜜與創意；喝珍奶也要講求環保，飲料提袋又萌也幽默！超「有梗」的設計都是來自一群有夢想的年輕人，誠品生活文創平台expo第七屆【肖年頭家夢想市集】擴大募集365行食衣住行好創意，更鼓勵「食」力頭家實踐夢想。

拜訪森林｜橄欖木製食器。（誠品生活expo提供）

今年第一季入選品牌「爆穀文化」把台灣農產品變有趣了，「有梗爆米花」與嘉義小農契作種植，採收後真空乾燥，完整保留玉米營養及原始型態，整根玉米放進微波爐2分鐘即可變身爆米花，名符其實「非常有梗」。第七屆【肖年頭家夢想市集】早春場；共計150件投稿，最終入選19件創意頭家，即日起至3/31止，於誠品生活站前店K區中廣場限時登場，一起來看看頭家如何玩創意！

走走家具。（誠品生活expo提供）

除了有梗的爆米花，許多品牌創意都讓人眼睛一亮。「好結果」跳脫傳統果亁作法，選擇製作「太空食物」的「真空冷凍乾燥技術」，並推出玉荷包、木瓜果乾等獨特口味；美學與味覺交織的「珍珠菓子」以手作精神、在地食材，製作出精緻可愛的「菓子貓」，以小火煉煮白豆沙、香濃紅豆泥內餡，賞玩食用兩相宜。除了創意美食，食器設計也是亮點。「拜訪森林」主打橄欖木製食器，以無拼接實木為主，強調不上漆、耐潮濕，經年累月的木紋醒目獨特，每一件食器都像是一幅畫作；創意插畫品牌「1G」則用幽默畫風為愛喝珍奶的你打造「心甘情願為你胖 絹印飲料提袋」，響應減塑做環保。

珍珠菓子｜菓子貓。（誠品生活expo提供）

不僅拚「食」力，本屆肖年頭家也囊括365行獨特創意，像是手作飾品品牌Le Paon推出「母乳」、「寵物骨灰」系列飾品，透過獨家技術萃取母乳精華，紀念生命中的喜悅與傳承；或將如同親人的寵物骨灰幻化成獨特的夢幻飾品，讓主人帶著想念及生命的意義前進；「珂蘿花設計」則將「真花」透過乾燥、定型、塑型等繁複程序，將細膩花瓣姿態妝點成耳環、項鍊等浪漫飾品；還有榮獲IF 與 Reddot 國際設計雙獎肯定的家飾品牌「走走家具」，為都會族群設計了「帶著走的家」，強調每件家具皆可簡易重複組裝，特殊設計尺寸可將整套家具放進小客車輕鬆搬運，解決現代蝸居族的困擾。

珂蘿花設計。（誠品生活expo提供）

誠品生活文創平台expo連續七屆舉辦【肖年頭家夢想市集】，已累計近千件作品參選，逾40個新創文化設計品牌成功進駐平台，今年將首度增設「百萬創業獎」，年度總決選第一名頭家可直接「跳級保送」於誠品生活獨立設櫃，現正開放365天、365行熱烈徵件中，不限媒材、不限年齡，每天開放投遞你的夢想。

(中時電子報)