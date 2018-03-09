新北地院首場國民參審模擬法庭 4月18開跑

2018年03月09日 16:14 中時 吳堂靖

新北地院首場國民參與刑事審判模擬法庭活動，將於4月18日上午9時30分舉行，擇定「超商搶案」為模擬案例，經選任的國民法官與備位法官可領出席費，期盼透過市民參與集思廣益，建置更完善的國民參與刑事審判制度！

新北地院發布新聞稿表明，除了4月18日進行準備程序外，同年5月17日將於第20法庭舉辦國民法官選任程序，當日下午及隔天上午9時則進行審判程序，隔日再於大禮堂舉辦座談會。

新北地院指出，法院將商請新北市府推薦有意擔任國民法官的新北市民，連同符合資格的法院志工，隨機抽選一定人數的「候選國民法官」參與選任，出席者可領出席費500元；若經選任為國民法官、備位國民法官，且連續2天參與審判，可領4000元。

另外，為了比較不同的國民參與刑事審判制度，本次還會再抽選9名國民法官組成影子陪審團，作為對照，藉由不同評議方式，比較由職業法官與國民法官共同評議，與全由國民法官評議結論有無差異。

新北地院表示，這次以「超商搶案」為模擬案例，模擬法庭由新北地院庭長陳信旗、法官陳威帆及施建榮組成合議庭，公訴檢察官則為新北檢檢察官蔡學誼及何克凡擔任，辯護人則是律師陳宏奇、莊巧玲。

至於影子陪審團由新北地院庭長楊仲農主持，並請高院法官張永宏、台北地院法官陳思帆、新北檢主任檢察官蔡元仕、輔大法律系副教授謝志鴻、律師董子祺擔任評論員。

(中時)