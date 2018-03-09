吃膩了？搭機出國 你不可不知道的5大類特殊飛機餐

2018年03月09日 16:18 中時電子報 簡怡欣 文／Funtime旅遊比價、編輯／

常出國的朋友們吃過飛機餐嗎？其實航空的飛機餐不只有素食和回教餐，更細分多達ㄓ大類，包括宗教餐、病理餐、兒童餐、素食餐和特別餐；本期小編要為大家介紹各特別飛機餐的內容，有需要的話大家可以依照自身狀況選擇，一起來看看吧！

◎飛機餐小提醒

如果沒有特別預定的話，一般都會有兩種飛機餐的選擇，但考慮到乘客有可能因為宗教、食物過敏、素食者、或疾病等其他因素，而需要的特殊餐食。

◎請提前預訂飛機餐

需要特別餐的話請務必在航班出發前24小時預訂，若已經在機場辦理登機手續，這時是無法臨時訂餐的！！由旅行社或者個人向「航空公司訂位組」預訂即可。

◎預訂時請說明自身需求

需要說清楚自身的餐點需求，如不能吃豬肉，不吃禽類，吃堅果/海鮮會過敏，宗教因素等。（推薦給你：廉價航空飛機餐大亂鬥】平價美食，空中也有！）

飛機餐不只有這些，提前預訂選擇多。(圖/shutterstock提供)

◎其他特別餐

1、無牛肉餐

這類餐點不含任何牛肉，與牛肉相關產品皆不會出現。

2、特別餐

有些人可能會對花生或堅果類過敏，嚴重的話更可能因此而喪命，因此提前告知，航空公司都能夠在能配合的前提下滿足旅客需求。

◎素食餐

這裡的素食定義對於西方人與東方人來說是不同的，西方人的素食大多以追求健康為訴求，強調自然有機的烹調，主要避開不吃地上的動物，其他像海鮮、雞蛋、牛奶、起司都不在素食的限制之中；而東方人大多是因為宗教限制而不吃任何肉類，奶蛋與香辛料也有更多的限制和要求，因此在告知航空公司時，需要詳細說明。

1、西式乳蛋類素食餐

這種素食餐含有豐富蛋白質、鐵質及鈣質，可含乳類製品、雞蛋及不含凝乳酵素的乳酪。

2、中式素食餐

不含肉類、家禽、魚類、海產、蛋、乳類製品、根或球根類植物（薑、蒜、洋蔥及蔥），含蔬果。

3、不經烹煮蔬果餐

含未烹煮過的蔬果，配上新鮮蔬果汁。

4、嚴格西式素食餐

嚴格素食食材，含豐富蛋白質、鐵質及鈣質。

5、水果餐

僅含新鮮水果、水果甜點或含水果成分的果醬等，水果種類會視供應及季節而定。

◎兒童餐

因為小嬰兒不能吃固體的食物，而且不同階段的孩童也會有不同的飲食需求，航空公司會供應奶粉給乘客沖泡餵食嬰兒，或提供水果泥、蔬菜泥等嬰兒食品；2歲以上的兒童也會有可愛的餐點可以選擇，相當吸睛！

1、兒童餐

這類兒童餐是提供給2歲到5歲的兒童食用，所製作的食物容易入口、吞嚥，也較不需要咀嚼，不含魚骨、肉骨、重調味或任何可能會導致窒息的食物。

2、嬰兒餐

嬰兒餐基本上是奶粉、水果泥、蔬菜泥等嬰兒食品，也會根據不同的嬰兒階段選擇不同的奶粉。

◎病理餐

除了素食主義者跟兒童外，有些人因為健康或疾病因素，對餐點會有些許的要求，請注意只要在起飛前24小時清楚向航空公司說明，航空公司都會盡量滿足，大家也可以享用到兼顧健康的飛機餐囉！

1、無麩質餐

有些人對於麩質過敏，因此這類飛機餐不含小麥、蕎麥、小麥麵粉、黑麥、燕麥、大麥、麵包或任何麵粉類製品。

2、糖尿病飲食餐

這是為了糖尿病患者所設計的無糖、低脂肪、高纖維的飛機餐，使用瘦肉或去皮家禽肉、魚肉(鱸魚及鲔魚)、海鮮、高纖食物(如新鮮水果) ，不會採用油炸食物。

3、低乳糖餐

有些乘客患有乳糖不耐症，若食物中含有乳糖會導致腹瀉，或其他對乳製品過敏的狀況，這類飛機餐不含任何乳類製品，包括牛奶、奶粉、酪蛋白、奶油、乳酪、蛋、酸奶酪、牛油及乳糖。咖啡用的鮮奶亦會使用其他產品替代。

4、低鹽餐

對於需要限制鈉攝取的乘客，這款飛機餐採用低鹽份的食材，製作過程中也不會使用鹽調味。

5、低膽固醇／低脂肪餐

對於飲食需要控制脂肪的乘客，飛機會利用水煮、蒸、烤來烹飪食材，而且餐點內只會包含瘦肉、低脂乳製品、新鮮蔬果及高纖維全麥麵包、穀類，配上不含糖分的果汁。

6、低熱量餐

對於需要限制卡路里的乘客所準備，飛機餐會使用低脂、高纖食物像是瘦肉、低脂乳類製品等等，也會避免用煎炸烹調、調味肉汁、甜品、添加脂肪、油及糖。

7、流質餐

這款飛機餐只含流質食物，例如湯、粥、果汁、果凍等食物。

◎宗教餐

全世界的宗教眾多，不同宗教對於飲食的限制也不同，航空公司的空中廚師會針對不同宗教打造宗教飛機餐，而且由於各宗教對食材的來源或製作過程都有不同的嚴格規定，空廚大多會設置特別的廚房，來準備這類飛機餐以符合要求，是相當嚴格且講究的。

1、回教餐

回教對於食物的規定相當嚴格，大多的航空公司都會設立特殊的廚房來製作回教餐，確保食物食材、製作過程都符合要求，回教餐絕對不能含有豬肉，和任何豬肉副產品成分、凝膠；沒有鱗或鰭的非白色魚肉類、酒精、由酒精提煉或含酒精成分的食物添加劑也不能出現在食物中。

2、印度餐

根據印度教習俗規定，此類飛機餐中不含牛肉或豬肉，但可含羊肉、家禽、其他肉類、魚類及奶類製品。（推薦給你：各國航空飛機餐點大評比！內含各家航空風味飛機餐&飛機上的隱藏版點心）

3、猶太餐

由於傳統習俗的規定嚴謹，猶太飛機餐航空公司會交由聲譽良好的食品商根據猶太人的飲食律法而製作及生產。

4、素食印度餐

這款飛機餐也被稱為亞洲素食，使用有限的乳類製品，不含蛋、肉類製品、魚類、禽類、豬油及凝膠類食品。

5、嚴格印度素食餐

這種印度素食飛機餐是根據耆那教習俗準備的印度素食，不含肉類、家禽、魚類、海產、蛋、根或球根類植物、乳類製品及菌類。

看完上述介紹，大家是否對特殊飛機餐有更深的了解了呢？下次出國時，如果有上述需求，請別忘了在起飛前24小時通知航空公司，才能在飛機上享用客製化的飛機餐，吃得開心又健康！

(中時電子報)