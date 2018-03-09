婚姻定義公投違憲？　幸福盟：台灣民主受質疑

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中選會今（9）日下午一連舉行「婚姻應限定在一男一女的結合」、「不改變婚姻定義專法」2場公投聽證會；其中在「婚姻定義」聽證會中，不少專家學者認為此案恐有違反大法官釋字748號解釋。幸福盟理事長曾獻瑩則認為，全世界有高達41個國家或地區舉行過類似的公投主文，倘若中選會宣告此公投違憲，「台灣的民主會被打上一個大問號」。

今日下午中選會進行「婚姻應限定在一男一女的結合」公投聽證會，由中選會委員許惠峰主持，幸褔盟理事長曾獻瑩、幸褔盟公民行動總召游信義為提案代表出席，律師裘佩恩、中正大學法律系副教授王韻茹、中央研究院研究員廖福特、政治大學助理教授許牧彥皆出席發表意見。

王韻茹指出，中選會的公投制度應該在憲法的位階底下，無論如何都要遵守憲法，但此次公投題目，是以已經被宣告違憲的內容來進行公投，「觸憲法還能公投嗎，這是一個質疑」。

曾獻瑩說，現行民法並無哪一條被宣告因為釋字748號違憲而無效，因此並非民法婚姻章都違憲，全世界有超過42個地區或國家，將婚姻定義交付公投，如果中選會宣告公投違法，台灣民主恐會被打個大問號。裘佩恩則強調，此公投僅為確認婚姻定義，並無限制立法機關訂定相關法律，依照公投法，中選會是協助公投順利進行的角色，而非實質審查。

但法務部代表仍指出，依據他們對釋字748號解釋的解讀，認為現在的提案和大法官解釋婚姻不限於一男一女有所衝突。最後，許惠峰表示，中選會並沒有權限說何者為違憲，只是要確認該案到底是屬於創制或複決，「中選會是合議制，一定會慎重考慮大家的意見」，並宣布散會。

(中時)

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