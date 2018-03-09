鄰里樹德公園　手工織網人人搶著玩

2018年03月09日 16:17 中時電子報 台北報導

從大同區大龍街的蘭州市場旁走進去，會看到好多人群聚集，也能聽到眾多歡笑聲，原來這是經過改造後的共融式樹德公園！精緻的織網成了大人小孩爭相拍照的熱名景點，許多人看到這次的樹德公園才驚覺，原來公園可以這樣！這一切都是出自Plan b第二計劃設計團隊之手。

當台北市政府文化局發起了「公園不再大眾臉」改造計劃之後，Plan b第二計劃設計團隊就開始一連串的歷史考察、地方拜訪、專家工作坊、民眾參與座談會等等的作業，為的是讓這一塊閒置的空間能夠有效運用，並創造出一個不分族群、不分年齡的共融式公園，進而吸引更多鄰里以外的人進入這一區，讓新與舊產生連結。

設計師張憲文提到，他們希望創造出的遊樂器材是能夠與孩子的本能產生連動關係，小孩喜歡爬、跳、跑、鑽，因著這樣的初衷，攀爬架與攀爬網就此誕生。而這次的攀爬架使用了64根符合國際FSC永續認證的台灣國產杉木，除了想要支持國產之外，更是將永續精神灌入在這次的設計中，若是有支架壞掉，不需要整座換掉，而是直接抽換即可。而安全性也無須擔心，公園有經過SGS檢驗機構所認證，亦符合中華民國國家標準之公共兒童遊戲場之規範，若由家長陪同參與遊戲，更能預防孩童意外受傷。

精緻的織網受到大人小孩的歡迎。(中時電子報攝)

另外，最讓人驚豔的編織網設計則是透過設計師曾靖婷，每個結與網都是手工編織，材料也是特別挑選，不怕雙手磨破皮，讓大人小孩都能夠玩得安心。設計師張憲文說，這樣的材質比起棉與麻都來的不容易髒掉，只要在通風與日照足的環境下，下雨後的水分也都會自然蒸發。

水滴狀織網空間大，適當的寬度讓行動不便的孩童也能進入遊玩。(中時電子報攝)

除了攀爬網之外，造型像水滴的織網更是樹德公園的亮點，而織網的高度也有貼心地將輪椅族考慮進去。張憲文說，一個共融遊樂場應該是不排斥其他族群進入空間使用的權利，而是要讓小朋友與弱勢族群都能在遊戲場共處，這才是他們團隊想要做的。樹德公園除了有為小孩、年輕人、弱勢族群設計的攀爬架與攀爬網外，還有為老人們設計的桿槓。其中，為了讓年輕人也能夠享有攀爬的樂趣，攀爬架的空間有刻意做得比較大；而木柱間的距離也有設計成輪椅族能通過的間距。所有這一切的設計，都是為了讓孩童、年輕人與老人有所連結，讓樹德公園不再只是一個專屬於小孩的遊樂場，而是所有族群交流的地方。

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(中時電子報)