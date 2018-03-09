街舞融入八家將 鐵四帝影片網路瘋傳

2018年03月09日 16:45 中時 林和生

舞團鐵四帝融合八家將與街舞，碰撞潮流新舞步。（張益彰提供）

街舞團體鐵四帝將流行舞蹈融合八家將，影片上傳10天已獲600萬人次瀏覽。（張益彰提供）

鐵四帝團長張益彰將流行舞蹈融合八家將，用不同方式傳承台灣文化。（林和生攝）

鐵四帝團長張益彰將街舞融合傳統藝陣，展現家將之美。（林和生攝）

鐵四帝 T.S.D「傳承」/ Jia-Jiang Street Dance

具有百年文化歷史、為民間消災解厄的傳統藝陣八家將，經過鐵四帝舞團團長張益彰融合街舞改編，完成民俗與時尚的新舞步，影片上傳至網路，短短10天時間便吸引超過600萬人次瀏覽，網友留言指出，「八家將這樣跳已帥到沒天理！」

34歲屏東囝仔張益彰從小深受家將文化吸引，曾經深入宮廟學習，或許是年紀太小，僅習得皮毛；鑽研街舞超過17年的他，在台已是具有份量的街舞老師，近2年堅持融入在地文化，發展獨具特色的台灣街舞，八家將想當然就成了入題的主視覺。

為了了解藝陣精髓，特地找到北港「振玄堂」，花了3天時間與廟方人員請益，瞭解到原來每位家將動作都有來由，背後意義更是深遠，籌備這支舞花了半年時間，最後拍出3分多鐘影片，一放上網路就吸引網友目光，超過百萬人次瀏覽、點閱。

張益彰有感而發的說，不管時代洪流走得多快速，這些深存民間的藝陣將以不同形式被保留，當初會獲得宮廟認同、以街舞形式呈現，對方說的一句話不斷在腦中迴盪，宮廟人士說「雖然方法不同，但是我們做的其實是同一件事」，就是為了維護傳統而努力。

近年來家將文化因著不少事件而被外界冠上負面形象，但張益彰始終認為，世界上沒有不好的事，就看用什麼角度去欣賞；如今他用自己的方式呈現所見，希望跳出屬於台灣獨有的「Jia-Jiang street dance」。

(中時)