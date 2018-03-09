捷運三鶯線車廂 由你決定

2018年03月09日 16:44 中時 葉德正

捷運三鶯線工程如火如荼進行中，第1列原型車預定2020年底前運抵台灣，目前三鶯線列車已完成外型設計，包括「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」，邀請全民參與票選，有機會抽中iPhone X等大獎。

三環三線中三鶯線工程正如火如荼進行中，三鶯線列車由株式會社日立製作所(Hitachi)所屬義大利日立軌道(HRI)負責製造，第1列原型車預定於明年10月於義大利製造完成並進行測試，預計109年底前運抵台灣。

目前三鶯線列車已完成外型設計，9日由新北市長朱立倫於記者會上發表3款結合三鶯地區的風土民情及文化特色設計完成的「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」的列車塗裝，邀請全民參與票選，一起為三鶯線列車挑選新衣，列車外觀票選活動於10到20日開始為期11天的網路投票。

24日到25日在三鶯線沿線台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處進行2天現場投票，參加投票就有機會抽中iPhone X、日立吸塵器等超過50項獎品。

市長朱立倫表示，捷運三環三線是新北市非常重要的政策，捷運三鶯線與三環三線已完成的土城延伸頂埔段相連，起自頂埔站，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、國立臺北大學、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等，完整串聯許多知名景點，屬中運量無人駕駛系統，全線配置29列車，1列車2節車廂，每列車可載高達330人，尖峰每4分鐘就可有一班車，完工通車後，將成為三鶯地區的交通新選擇。

(中時)