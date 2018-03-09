認識「點心」的秘密 聰明選擇、安心吃

2018年03月09日 16:29 中時電子報 綜合報導

「點心」是陪伴所有人成長的好朋友，更是上班、上課時解飢的最棒選擇。不過，隨著食品越來越繁複的加工過程，你是否開始對於食品不再有信心，更認為「點心」一定不健康嗎？以推動現代化飲食教育為核心價值的「灃食公益飲食文化教育基金會」推出一系列以科學為根基的「良食脈動」食育講座，讓家長與老師能學到正確的食品知識，應用在日常生活之中並與孩子們分享。

3月7日第七場良食脈動，以點心為起點，所規劃的「超級點心學」主題下，國際食品科技聯盟(IUFoST)首任全球大使羅揚銘博士表示，食品可分成高風險與低風險兩種，以小孩自製餅乾為例，低風險的食品需要受到的管控較少，餅乾水活性低不易生長病原菌，即使是小孩在家中自製，仍屬風險低的食品，不需要太多規範控制；而高風險的食品，如必須滅菌的罐頭，則就需要非常嚴格的法規來控管製程。以食品風險程度作為管理方法的依據，也可以讓自己的飲食選擇多樣化，同性質的食物無須一直攝取，這樣做可以攝取更多不同來源的營養素，也降低攝取物質累積的風險。

而經常購買麵包作為孩子點心或早餐的父母是否曾想過，麵包的軟硬度差別來自麵團還是製作手法？不同酵母菌將為麵包帶來了那些神奇變化？輔仁大學前黃瑞美副教授現場分享的主題為「烘焙食品的黑盒子」，解析了多個常見的烘焙知識，讓觀眾了解到烘焙產品的原料與製作的前因後果，未來在生活上能夠更從容面對各種迷思疑惑。

宜蘭大學食品科學系教授陳時欣則以米為開始，分享「穀色穀香的沖泡飲」，並教導觀眾如何利用標示來分辨穀類產品的成分，以全穀粉來說，其全穀成分必須占配方的51%以上，才能稱為全穀。若未達到此比例，則只能宣稱「本產品部分原料使用全穀粉原料製作」。

灃食公益飲食文化教育基金會副執行長林芳燕表示，社會上對於食品有許多似是而非的觀念，只有了解食物的原料、加工過程，具備判斷與選擇的能力，每場良食脈動講座的專題影片及知識問答，全部都收錄在灃食教育基金會的網頁中，希望藉由資訊分享，為民眾的飲食知識加分，也為台灣的飲食教育貢獻一份心力。

(中時電子報)