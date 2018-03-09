中午不能拔牙？這4大疾病需要「看時辰」

2018年03月09日 16:49 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

拔牙也要分時段？或許受到中醫「中午血行旺盛」說法影響，坊間流傳中午不要拔牙，否則可能血流不止！？但事實上，何時拔牙沒有特別影響。不過，有以下這些全身性疾病的人，最好一早就去拔牙！所有拔牙的迷思，牙醫師一次說清楚。

對牙醫師而言，何時拔牙沒有特別影響。不過，有高血壓、洗腎、糖尿病等全身性疾病的人，最好一早就去拔牙，因為早上一覺醒來是身體最舒服、穩定的時候。但洗腎病人在洗腎隔天才可拔牙。因洗腎會用到抗凝血劑，在藥效未完全解除前，拔牙恐會流血不止。

中午最好別拔牙？有些人的確要「看時辰」。(圖片來源:鄭佳玲)

有心臟病、糖尿病、高血壓等的病人，血壓如不穩定，也應先由內科醫師控制好血壓後再拔牙。否則像糖尿病人的血糖如不穩定，傷口不易癒合，反而因此容易感染細菌。

其他特殊疾病：如血液疾病、做化學治療的病人，拔牙前要先驗血，給予適當治療，避免發生流血不止或細菌感染等。

懷孕的婦女：如真的需要拔牙，適宜時機是懷孕4～6個月時，因為拔牙是個壓力源，在懷孕初期拔，容易流產，末期拔，容易早產。

晚上拔牙較好，不久就可上床睡覺，減輕疼痛？

事實上，晚上反而較不適合拔牙。台大牙科部口腔顎面外科郭生興教授解釋，因為經過一個白天的勞動，晚上精神較差，較不能耐痛，更容易對拔牙覺得不適。所以，愈困難拔的牙齒，反而應該在白天拔。

牙齒急性發炎，不可以拔牙？

關於這點，醫師的意見分歧。

一派認為，牙齒發炎痛得厲害、可能正要化膿的急性發炎期，最好不要拔牙，應先給病人抗生素控制，之後再拔，以免拔了後造成細菌擴散。

但有些醫師認為，發炎時牙齦腫脹得很厲害，如果拔掉牙齒，反而讓裡面的膿有管道可以流出來，有助於消炎。

牙齒很痛時不能拔？

曾擔任台北市牙醫師公會理事長的蘇鴻輝指出，例如智齒嚴重蛀牙很痛時，有些人會要求醫師先止痛，不痛再拔，這樣的治療可能白費，事實上拔掉可能就好了。

哪些情況下才需要拔牙？

1.智齒。台北長庚醫院牙科曾做統計，民眾因智齒而拔牙的機率最高，至少七成。在所有牙齒中，智齒最容易被拔掉，因為它長在口腔最後面，不易清潔，容易蛀牙或生牙周病，或是容易長歪、長橫、長不出來等情形。

2.嚴重蛀牙，蛀到牙根只剩一點點。

3.嚴重牙周病，無法以手術或補骨粉（藉此讓骨頭可以再生長）等方式來治療時。

4.牙齒下長腫瘤。

5.當根管治療失敗時。牙醫師面對蛀牙，會先採取「根管治療」，亦即不拔牙，但根管治療的成功率並非百分之百，一旦無效，就得拔牙。

6.牙齒斷裂，例如因車禍等造成的外傷。

7.齒列矯正。口腔的空間如不夠，即使牙齒正常、沒有異狀，也得拔掉，才可讓牙齒排列整齊。通常會拔掉小臼齒。

但蘇鴻輝指出，齒列矯正需拔牙、不需拔牙的比例約各佔一半，得視醫師的診斷而定。

8.多生牙。例如兩顆門牙中，又多長一顆小牙齒。

9.牙齒萌發不順或埋伏牙。

10.因癌症或其他因素需要做放射線治療時，先把很難治療的或可能會引起嚴重感染的牙齒拔掉。

當牙醫師建議你拔牙時，可以依據以上幾點做判斷，與醫師討論是否該拔，台北長庚黃娟娟主任提醒。

不過，有些病人可能因擔心如採取其他治療方式，自費負擔會更高，如根管治療三、四千元，拔牙而不做假牙只花幾百元，反而可能主動要求醫師幫他拔牙。

但蘇鴻輝提醒，拔掉不必要拔的牙齒，等於口中可使用的「零件」愈來愈少，牙齒的使用年限將因此縮短，不利於口腔健康。「能夠保持原來的牙齒到它完全不能使用的情況，對病人最有利」。

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(中時電子報)