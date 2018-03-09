台灣最美的風景是人！陽明山水牛受傷、善心人助回山野

2018年03月09日 16:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

牛牛受傷了！所幸台灣人都超有愛！讓牛牛逐漸恢復健康回到大地！陽明山國家公園位處大台北都會區，交通便利，為民眾進行休閒遊憩活動、自然生態體驗及環境教育的最佳場所。而擁有獨特草原景觀的擎天崗草原，更是遊憩的首選。

陽明山國家公園管理處（以下簡稱陽管處）表示，今年2月2日起受到寒流來襲，原棲息於擎天崗周邊區域的無主野化水牛因連日低溫與降雪遂往山下遷移至平等里內寮附近，經台北市士林區平等里里長通報水牛群出沒，並損及里民農作物；鑒於水牛行蹤不定，且體型龐大致誘捕與移置工作困難，為妥善處理，陽管處即邀請平等里里民、台北市農會、士林區農會、台北市動物保護處、台北市立動物園及台灣大學獸醫院會勘共商對策，並委請在地養牛專業耆老於平等里設法捕捉，3月6日晚間於平菁街43巷內成功捕獲2頭水牛。在台北市立動物園獸醫師團隊、在地養牛專業耆老及獸籠吊掛運送團隊的鼎力協助下，於3月7日下午3時將2頭水牛平安運回擎天崗草原。

陽管處表示，另日前擎天崗草原有1頭水牛右前肢遭鋼索陷阱套住後掙脫，惟斷裂之套索仍緊束腳踝致腫脹不良於行，由於擎天崗天候時常霧雨交加，該水牛隱沒多日，陽管處擔憂其傷口惡化，近日除派員工及保育志工加強協尋外，並商請台北市立動物園獸醫師團隊協助醫療。

3月7日下午2點20分發現受傷水牛後，由台北市立動物園獸醫師團隊、在地養牛專業耆老及陽管處人員在風雨中協力固定牛隻、解開套索、清洗傷口、打針消毒及上藥，終於在晚間6點10分圓滿完成水牛救傷任務。

陽管處處長詹德樞表示，野生動物之保育與救傷無法由單一機關獨立完成，必須仰賴彼此之專業合作，而民眾更是國家公園最佳的保育巡查員。本次任務非常感謝台北市立動物園、在地養牛專業耆老鼎力相助以及民眾的協力通報，成功完成安全移置與救傷工作，後續將持續觀察該等牛隻之行為及復原情形。陽管處邀請民眾共同守護擎天崗草原之生態與特殊景緻。

(中時電子報)