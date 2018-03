樂來樂愛你爵士原音登台 重現電影魔幻時刻

2018年03月09日 16:45 中時 許文貞

電影《樂來樂愛你》音樂感染力十足,讓每個影迷心動不已,也催生了「樂來樂愛你電影交響音樂會」。音樂會去年5月起從美國好萊塢開始巡迴,8月曾來台演出,大受歡迎,如今將2度在台灣上演,除了原聲帶鋼琴家藍迪·寇伯,這次更加入「La La Land」爵士樂團樂手們,攜手NSO國家交響樂團和實驗合唱團,現場音樂搭配電影放映,重現電影的感動。

電影一開場,在塞滿車的洛杉磯高速公路上,懷著夢想的人們齊聚共舞、引吭高歌〈Another Day Of The Sun〉。今(9)日在國家音樂廳彩排時,開場音樂一下,輕快的節奏讓現場聆聽的工作人員也忍不住隨著節奏搖擺。而〈City of Stars〉的哼唱版,電影原聲帶的歌聲搭配現場吉他手拉瑞·康斯的吉他聲,格外動人。

這次音樂會除了台北國家音樂廳的室內場,還有台南市立體育場的室外場演出。指揮艾瑞克·奧斯納表示,「室外場演出時,觀眾聽見的聲音不是直接來自樂器,而是必須仰賴音響,因此在音響工程師混音處理下,觀眾聽到的音樂反而會更接近錄音版的效果。」

鋼琴師藍迪·寇伯則開玩笑表示,對他而言在室內表演和室外表演的差異可能只有氣溫,「天氣太冷的時候,手指可能會比較不靈活一點。」

首度來台的「La La Land」爵士樂團中,有參與電影原聲帶錄製的小號手韋恩·伯格朗、貝斯手凱文·艾克斯特、長號手安迪·馬丁與薩克斯風手包伯·薛博德。好萊塢首演場的鼓手克里斯汀·尤曼和曾多次獲葛萊美獎提名的吉他手拉瑞·康斯也一同加入台灣巡演場次。

小號手韋恩·伯格朗表示,比起在錄音室裡,現場演出更有趣,「在錄音室錄製時,對於樂曲還不熟悉,比較有壓力。後來參與現場演出時,對音樂也熟悉了,就比較享受。」電影、音樂對影迷帶來的感動,也讓貝斯手凱文·艾克斯特印象深刻,「能現場看到觀眾的反應,對我們這些幕後的樂手來說特別有意義。」

不過對樂手而言,電影裡的爵士樂和現場即興演奏的爵士樂很不一樣。韋恩·伯格朗表示,「我們最初在錄音室錄製爵士樂時,可以即興演奏,但電影中的演員就要照著我們的演奏來表演。如今我們雖然是在音樂會現場演出,也還是要跟著最初電影的版本來演奏,非常不同。」

「樂來樂愛你電影交響音樂會」在美國好萊塢碗型露天劇場首次上演時,現場音樂搭配電影劇情,有超過17000名觀眾一同體驗,被美國娛樂媒體《綜藝》(Variety)評為「魔幻時刻」,去年也曾巡迴到韓國首爾、台北和台中演出。二度來台,明(10)日將先在台南市立體育場演出室外場,11日下午、晚上將在台北國家音樂廳演出。

(中時)