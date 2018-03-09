防患災害於未然 中油高雄外海應變演習

2018年03月09日 16:41 工商 彭暄貽

中油與高雄市海洋團隊今日在高雄港外海舉辦107年度海洋油污染暨防恐應變演練，模擬「盛運輪」運油船在外海卸油時，遭不明船隻衝撞引發火災及油污等災害，及時緊急應變，防止油污擴大、消防滅火等作業，演習過程逼真確實。

中油指出，105年起與高雄市政府海洋局多次共同辦理海洋污染防治與防恐演練，俾熟悉緊急應變油污染通報與各作業程序，並且密切與高雄市海洋團隊內各機關與公司單位配合，交換演習心得互相學習應變工作，積極管制降低油污染範圍，同時感謝行政院海岸巡防署動員戒護艇一艘，以順利完成此次高雄港外海演習任務。

中油此次演練是在高雄外海浮筒周圍區域舉辦，參演單位包括中油4萬噸級「盛運輪」、海巡署戒護艇、大林煉油廠工作船及協力廠商等10艘船艇，指揮官、連絡官及評審委員搭乘指揮觀摩船至外海進行實況演練，共計動員約200人次，過程順利成功，為近年來首次在外海辦理之演習，由總經理李順欽主持。

中油表示，這次演習主題為演習船在高雄港外海卸油作業期間，遭受不明船隻攻擊衝撞，導致卸油作業浮蛇管法蘭斷裂後起火，部分油料洩漏噴灑到演習船甲板上與周圍海面，約估25公秉油料洩漏到海面上，並產生火災。

隨即演習船與大林煉油廠立即縱向及橫向通報，海洋局啟動高雄市海洋團隊聯防機制，並密切掌握油污染擴散範圍訊息，中油公司立刻出動各工作船與拖船，鋪設攔油索圍堵回收洩漏油料與消防滅火作業，並以大林9號多功能除污船機動除污，順利完成各項演習項目，達成此次3D複合式災害重大油污染緊急應變暨防恐應變演習任務目的。

(工商)