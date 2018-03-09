生態記錄始祖無償捐政府3萬呎膠卷 轟台片：說故事的人很爛

2018年03月09日 17:02 中時 徐桐炘

導演劉燕明被稱為生態紀錄片開山始祖，今將36年來完成的700捲、長達3萬多呎膠卷無償捐贈給林務局，希望政府妥善利用資源，將影像數位化後加強生態教育。他4年前曾執導演筒拍攝以台灣攝影師為題材的紀錄片《皮尺》，被問如何看待台灣電影現況，他毫不客氣開砲：「我們說故事的人很爛！每個人都想當導演，沒人想當編劇、也沒人想攝影，」

台灣第一部生態紀錄片《淡水河水鳥歲時記》就是劉燕明的作品，之後又拍《台灣獼猴》、《藍雀飛過》和《臺灣野鳥百年紀》3部，至今已累積20多部作品、700捲以上的生態影像，近年他曾以《台北樹蛙》拿下第40屆亞太影展攝影獎，近期則以《熊鷹英雄》獲得美國休士頓影展金牌獎，屢獲國際肯定。

劉燕明強調要完成一部影片是龐大工程，導演只是其中一個角色，卻因為許多影視教育的老師將導演捧的太高，「所有學生都想當導演。」當初暫放下生態記錄接拍《皮尺》紀錄片，他表示正是因為想將過去資深攝影師的寶貴經驗保留下來：「電影攝影協會要做，我也覺得值得。」

《皮尺》留下珍貴畫面，包含邀請當時還健在的攝影師華慧英分享如何和導演胡金銓在當年資源缺乏的狀況下拍出《俠女》、《龍門客棧》，如今電影攝影師協會打算拍攝第二部，希望邀更多年輕攝影師談數位拍攝過程，前作邀請劉樂妍特別演出，協會秘書長呂俊銘表示新片希望邀請王思平擔任女主角，看準對方樂於自我挑戰的個性、配合度又高，盼有機會合作。

(中時)