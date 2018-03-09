彰化縣府裁罰臺化12.44億元不法利得 環保署撤銷

環保署訴願委員會執行秘書蘇中光說明撤銷彰化縣府裁罰臺化12.44億元不法利得的理由。（廖德修攝）

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彰化縣政府以臺化公司違反《環評法》裁處12.44億元不法利得案，臺化不服提起訴願，環保署今天（9日）召開訴願審議委員會，經11位訴願委員討論後認為證據不夠充分，決定撤銷彰化縣府的行政處分，即取消臺化12.44億鉅額罰款，但彰化縣府可以另找證據再做適當處理。

環保署訴願委員會執行秘書蘇中光表示，駁回的理由可歸納為四點：

第1，彰化縣府認為臺化燃燒與環說書規定成分不同的生煤，卻未實地稽查檢測確認。

第2.縣府未查明臺化燃燒生煤經由防制設備與技術處理後，是否未符合環評承諾的加嚴標準，以及對環境有無造成不良影響。

第3.本案所說的違規事實長達8年，縣府應以臺化每批次購買生煤不符環說書內容的時間點，確認違規行為終了時，是否已超過《行政罰法》所定的3年裁處時效。

第4.不法利得金額的計算方式有誤，縣政府裁罰的12.44億是否已扣除臺化營運成本、淨利、停機歲修，以及曾購買符合環說書內容的生煤金額，這些都未能釐清。

關於此案是因彰化縣府在前年認定從1998年7月至2016年9月間，臺化申報的「生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質使用情形紀錄表」，所檢附的購買生煤成分證明與環說書不同，認定臺化在上述期間持續燃燒品質不符標準的生煤，並巷於去年12月7日裁處追回臺化12.44億元鉅額不法利得，臺化不服向環保署提出訴願，環署於今天做出裁決。

此外，臺化同時請求停止執行罰款，這部分彰化縣府先前已同意，臺化在環保署訴願委員會做出決定前可暫緩繳納罰鍰；因此這一申請已經重複，環保署今天亦予以駁回。

(中時)

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