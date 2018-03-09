新竹市原台灣銀行新竹支店獲指定為市定古蹟

前台灣銀行新竹支店9日獲市府指定為市定古蹟。（陳育賢攝）

友善列印
中時
前台灣銀行新竹支店9日獲市府指定為市定古蹟。（陳育賢攝）

被新竹市政府指定為古蹟的西大路太原弟遭屋主拆除，引發市府、文化團體震怒，而有百年歷史的前「台灣銀行新竹支店」，因所有權人兆豐銀行曾有意出售，也引起文化局關注，市府並於9日決議通過指定為市定古蹟。

市議員李妍慧在西大路溫宅古厝「太原第」遭拆除後，擔心東前街與武昌街口的「兆豐銀行」恐步上後塵，日前特別與文化團體前往勘查，並呼籲支持將此建築列為「市定古蹟」，同時與一旁的生活美學館及民眾服務中心做整體活化，規畫做為百年歷史園區。

文化局則指出，「原台灣銀行新竹支店」建物，可追朔至1905年株式會社台灣銀行，當年是申請「台灣銀行新竹出張所」建築用地，共有88.9坪，1986年轉為兆豐銀行使用，現銀行已遷出。

此案於2015年經民眾提報後，文化局邀委員入內現勘認為有保存價值，建議提送古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會審議。

但當時所有權人兆豐銀行表示，無法配合進行內部測繪及相關資料蒐集等事宜，為保全建物，文化局依文化資產保存法規定列冊追蹤，並請兆豐善盡管理維護之責。

不過，同年9月兆豐公開上網標售該建物未果，直到最近才再度同意讓審議委員重新進入內部現勘，使得審議程序能夠繼續進行。

文化局表示，此建物為2層SRC建築，挑高2層營業大廳、精美之天花板、完整保存之3座金庫、鋼鐵窗框、鐵絲強化玻璃等，呈現該年代銀行建築之特色，非常具有保存價值，委員一致決議將其指定為市定古蹟。

市府並表示，全市近年已新增16處古蹟，「原台灣銀行新竹支店」是新竹市第31處市定古蹟，另有國定古蹟5處、歷史建築23處。

(中時)

彰化縣府裁罰臺化12.44億元不法… 高美燈塔被列台中市歷史建築

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。