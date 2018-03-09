新竹市原台灣銀行新竹支店獲指定為市定古蹟

2018年03月09日 17:30 中時 陳育賢

前台灣銀行新竹支店9日獲市府指定為市定古蹟。（陳育賢攝）

被新竹市政府指定為古蹟的西大路太原弟遭屋主拆除，引發市府、文化團體震怒，而有百年歷史的前「台灣銀行新竹支店」，因所有權人兆豐銀行曾有意出售，也引起文化局關注，市府並於9日決議通過指定為市定古蹟。

市議員李妍慧在西大路溫宅古厝「太原第」遭拆除後，擔心東前街與武昌街口的「兆豐銀行」恐步上後塵，日前特別與文化團體前往勘查，並呼籲支持將此建築列為「市定古蹟」，同時與一旁的生活美學館及民眾服務中心做整體活化，規畫做為百年歷史園區。

文化局則指出，「原台灣銀行新竹支店」建物，可追朔至1905年株式會社台灣銀行，當年是申請「台灣銀行新竹出張所」建築用地，共有88.9坪，1986年轉為兆豐銀行使用，現銀行已遷出。

此案於2015年經民眾提報後，文化局邀委員入內現勘認為有保存價值，建議提送古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會審議。

但當時所有權人兆豐銀行表示，無法配合進行內部測繪及相關資料蒐集等事宜，為保全建物，文化局依文化資產保存法規定列冊追蹤，並請兆豐善盡管理維護之責。

不過，同年9月兆豐公開上網標售該建物未果，直到最近才再度同意讓審議委員重新進入內部現勘，使得審議程序能夠繼續進行。

文化局表示，此建物為2層SRC建築，挑高2層營業大廳、精美之天花板、完整保存之3座金庫、鋼鐵窗框、鐵絲強化玻璃等，呈現該年代銀行建築之特色，非常具有保存價值，委員一致決議將其指定為市定古蹟。

市府並表示，全市近年已新增16處古蹟，「原台灣銀行新竹支店」是新竹市第31處市定古蹟，另有國定古蹟5處、歷史建築23處。

(中時)