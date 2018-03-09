高美燈塔被列台中市歷史建築

市府公告高美燈塔為歷史建築，未來將輔導管理單位交通部航港局，依文資相關法規進行維護管理、修復及再利用。（馬瑞君翻攝）

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台中市清水區高美燈塔興建距今已超過50年，是全國唯一紅白相間的條紋燈塔，為補強桃園和澎湖間海域的引航功能而設置，具海事重要意義。市府公告高美燈塔為歷史建築，未來將輔導管理單位交通部航港局，依文資相關法規進行維護管理、修復及再利用。

台中市文化資產處表示，高美燈塔是關稅總局工程大隊於1967年興建完成。當時因桃園市白沙岬燈塔與澎湖縣目斗嶼燈塔之間長達100浬海域間，沒有明顯標誌指引航行船隻，致使助航功能不足，於是在這兩座燈塔的中點興建高美燈塔。

高美燈塔位於大甲溪口南岸，鄰近高美溼地，是我國唯一紅白相間的燈塔，外觀呈八角型，燈塔底層牆面較為厚實，內部則為圓形平面，設有一座預鑄鐵製樓梯，窗戶為木製；塔高34.4公尺，燈高38.7公尺，光程16.2浬，至今仍保有建造初期氛圍，具地區性建造物特色與建築、技術史價值。

之後，隨著台中港發展，高美燈塔燈器被拆解至台中港燈塔，高美燈塔因「有塔無燈」被停用。

文資處說，由於高美燈塔具歷史意義與建築價值，提報登錄為歷史建築，經古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會決議通過並公告。

文資處表示，管理單位交通部航港局將座落地區於2014年，翻修為高美燈塔園區，平日維護情況良好，已開放民眾參觀。

(中時)

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