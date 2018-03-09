剋星！普丁「核動力飛彈」可閃避美航母的反導攻擊

俄羅斯試射新型飛彈。（俄羅斯國防部影片截圖）

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中時電子報

俄國軍事專家穆拉霍夫斯基(Viktor Murakhovsky)日前指出，俄羅斯總統普丁在國情咨文中提及的最新武器，尤其是令人咋舌的「核動力飛彈」，可能會讓美國在主要航母攻擊群部署的反導系統化為烏有。

根據陸媒引述俄羅斯《軍火庫》雜誌主編穆拉霍夫斯基認為，普丁發布國情咨文過程中所播放的最新武器影片，其中最引人矚目的核動力巡弋飛彈，號稱射程沒有限制，並具備避開反導系統的實力。

穆拉霍夫斯基的看法是，他認為普丁做出了史無前例的舉動，因為這些武器以前都是極度機密，從未對外公開，他也沒想到總統普丁會這麼公開的介紹最新武器，因為這批武器不只是最新系統，而是從根本上改變俄軍實力的武器庫，將是下一代全新的戰略力量。

而普丁公開介紹的這些武器，不只是絕對機密而已，而是「特別重要」的俄羅斯武器，因此他認為普丁所做出的決定可以說是史無前例的決定。

穆拉霍夫斯基認為這些武器將會破壞美國在反導系統的研發和部署，可能讓他們的努力前功盡棄。他說，美國目前有11艘核動力航母，是美國主要的航母攻擊群。而普丁公布的「核動力飛彈」以及其他最新武器，可能讓美國投入驅逐艦上的宙斯盾系統所花費的心血和努力，都付諸流水。

此外，如果普丁介紹的不是吹牛，那就說明了俄羅斯目前所擁有的核能水準相當高端。也就是說，俄國現在擁有的超迷你核反應爐，其輸出功率可能比傳統核電廠強大200倍之多。

(中時電子報)

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