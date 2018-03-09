1.2兆！日盼英美加持 發展隱形戰機

2018年03月09日 17:19 中時電子報 楊幼蘭

日本正尋求根據既有西方戰機的設計，打造先進新戰機的提案，並希望英美能合作，協助開發相關專案。據3位消息人士說，預料經費將達400億美元（近1.2兆）左右。

據路透報導，日本這個月向國防承包公司發出第三次資訊徵求說明書（Request for Information，RFI），針對所謂F-3的新戰機尋求提案。

不過，這次與前兩次不同之處在於，它只向歐美等外國公司徵求資訊。這些了解第一手內情的消息人士說，日本向倫敦與華府遞出另一份較詳細的文件。

其中一名消息人士說，「日本期望根據現有的戰機，獲得具體的設計提案」。他表示，前兩次資訊徵求說明書都沒有吸引任何詳細的提案。

這些消息人士說，上述兩份文件先前都沒有報導。不過，由於他們並未獲得授權向媒體發表談話，因此要求匿名。

目前日本能用的戰機包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造的F-35、波音製的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機，以及由歐洲戰機公司研製的「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon）。

日本2000年服役的上一款自製戰機F-2，是由三菱重工和洛馬根據F-16戰機聯合開發的，預料三菱重工也將在研發F-3新型戰機中扮演要角。

(中時電子報)