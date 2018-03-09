龍系子弟兵選議員 林佳龍陪登記初選

2018年03月09日 17:33 中時 王文吉

台中市長林佳龍（中）母雞帶小雞，力挺子弟兵蔡耀頡（右）、劉厚承（左）參選下屆市議員。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左三）賣力為劉厚承（左二）拉抬聲勢。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左三）賣力為蔡耀頡（左四）拉抬聲勢。（王文吉攝）

林佳龍（左）陪同改披綠袍的黃淑芬（右）完成黨內初選，外傳「黃淑芬被欽點轉戰西屯」。（王文吉攝）

林佳龍（中）公開力挺改披綠袍的黃淑芬（右），期盼能在西屯再拿下1席市議員。（王文吉攝）

台中市下屆議員選舉，市長林佳龍在各區培植「龍系」子弟兵，9日特地請假陪同劉厚承、蔡耀頡及黃淑芬完成初選登記，除為參選人加油打氣，也盼發揮「母雞帶小雞」效應，力拼議會過半。其中深耕南屯的前議員黃淑芬「由藍轉綠」，改披民進黨戰袍，轉戰西屯區。

「讓民進黨在議會過半，完全執政、完全負責任！」林佳龍表示，劉厚承、蔡耀頡同為30歲，兩人年紀雖輕，但經驗豐富，7年來陪同他走遍大台中，無論政策、法案、預算都很熟悉，在他們最需要支持時，特地陪同來登記，希望優秀的年輕人有機會出頭，為民服務。

參選后豐區市議員的劉厚承說，他從小在菜市場長大，看到許多婆婆媽媽，每天都為下一餐努力，他深知基層心聲，希望能為人民發聲。參選太平區市議員的蔡耀頡則感謝市長鼓勵年輕人參政，並感謝市議員何明杰知遇之恩，願意交棒給她，他有信心能承擔重任。

「南屯的女兒」黃淑芬原為南屯區唯一女性議員，連續兩次征戰失利，2年前加入民進黨，也投入市議員初選。黃淑芬表示，林佳龍有心做事，但因政黨席次問題，讓市政推動困難，她慎重考量後，決定投入西屯區選戰，希望能夠讓民進黨在議會過半，協助佳龍市長執政。

林佳龍公開力挺改披綠袍的黃淑芬，他表示，民進黨是理念、人才結合，樂見黃淑芬加入，以她優秀條件，加上民進黨提名，相信能在西屯區搶下第3席，也讓南屯選情相對單純。

綠營黨內初選競爭激烈，出身南屯的黃淑芬改披綠袍，以黑馬之姿轉戰西屯，黨內人士評估，西屯區票源足夠衝第3席，黃淑芬選戰經驗豐富，若配票策略成功，可望拿下關鍵第3席。

(中時)