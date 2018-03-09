中時晚間快報》兩狂人相約5月 川金會大秀將登場

2018年03月09日 17:35 中時電子報 綜合報導

◎兩狂人相約5月 川金會大秀將登場

南韓國家安保室長鄭義溶8日向美國總統川普簡報與北韓領導人金正恩會談內容，轉達金正恩承諾非核化並盼儘快與川普會面；白宮回應，川普同意5月前與金正恩會面，時間地點待決，美韓和盟國也將持續對北韓施加最大壓力。

◎強烈大陸冷氣團來襲 玉山積雪10公分

氣象局表示，強烈大陸冷氣團昨天來襲，玉山等高山地區早晚兩度降雪，積雪達10公分。但鋒面通過後今天轉為乾冷，今晨台南永康及新北板橋都出現攝氏11度低溫，其他地區也只有13、14度，各地均冷。白天雖可見到陽光，北台灣氣溫上升並不多，高溫約15、16度，感覺仍偏冷；南部較為舒適，高溫可到21、22度。

◎與王希哲談兩岸 馬英九:維持現狀最好

媒體今報導，中國大陸異議人士王希哲扮演兩岸「密使」，傳達北京盼以「一國良制」取代「一國兩制」的訊息，於日前見到前總統馬英九並獲「樂見其成」的回應。對此，馬辦表示，王希哲是在台大教授黃光國的安排及陪同下，在前天下午拜訪馬，會面時間僅30分鐘，對於兩岸關係進行意見交流，過程中「完全沒提到『傳達中共政治局常委王滬寧的信息、密使或自薦密使』」等事。

◎林子祥70歲秀Rap 中氣足被誇有6個肺

中天綜合台36頻道每周六晚間8點播出懸疑音樂綜藝節目《金曲撈》，播出至今成功喚醒各年代經典好歌，打撈遺珠、重溫舊夢，深受許多觀眾喜愛，本週除了有實力派唱將林志炫以及創作才子熊天平現身外，華人樂壇大老級人物─林子祥在《金曲撈》一登場，更是驚豔全場！

(中時電子報)