新北寵愛女人市集開幕 周末到淡水逛市集

新北寵愛女人市集9日開幕，吸引女性民眾到場消費。（譚宇哲攝）

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民眾體驗乾燥花束DIY活動。（譚宇哲攝）
民眾體驗限量的帳篷式下午茶專區。（譚宇哲攝）

周末到淡水逛市集！「2018新北寵愛女人市集」今天起一連3天在新北市淡水金色水岸舉辦，集結35家女性商品店家，推出手工飾品、創意甜點、異國美食等女性喜愛商品，淡水福佑宮前的小廟埕市集和重建街的情人市集也將於本周末2天登場，邀情民眾遊淡水、逛市集。

新北寵愛女人市集9日至11日每天上午11時至晚間9時擺攤，除了有多元女性喜愛的好吃好玩商品，下午3時的姊妹微醺時刻，現場將限量提供女性品嘗免費調酒，晚上8時的女人寵愛時刻還有型男免費獻花，並有限量1元多一件、買一送一、五折商品等優惠活動。

此外，消費滿200元就可抽知名飯店雙人下午茶，滿300元(行動支付滿200元)可免費報名參加限量超神準塔羅牌占卜，滿600元（行動支付滿500元）還可現場免費報名入座限量的帳篷式下午茶專區，或最新流行乾燥花束DIY活動。

周末兩天，位於淡水福佑宮前的小廟埕市集也在今年首度開幕，匯集在地藝術家的文創商品及各式手工藝品，每個月第2個周末的下午1時至6時擺攤，逛市集前，民眾可先到福佑宮參拜，再到中正市場品嘗在地美食。

接著，還可再前往由淡江大學學生所規畫的「情人街」重建街階梯市集，市集於本周末2天下午1時至6時30分舉行，吸引全台各地的攤友們共襄盛舉，帶來各種富有創意與特色的雜貨及美食與遊客分享，現場也舉辦集點送禮活動與音樂演出。

(中時)

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