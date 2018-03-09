送最後一程！新聞教父鄭貞銘公祭 馬吳親臨覆蓋黨旗

2018年03月09日 17:45 中時電子報 張怡文 、 尉遲佩玉

3月10日下午，文大新聞系師生為鄭貞銘舉辦追思音樂會。(鄭貞銘治喪委員會提供)

新聞學大師鄭貞銘教授公祭，訂於3月10日上午8時30分，在台北市第一殯儀館景行廳舉行，治喪委員會榮譽主任委員馬英九前總統將親臨致祭，前中國國民黨主席吳伯雄講述鄭教授生平行誼。

鄭教授畢生服務國民黨黨職22年，將由前監察院長錢復主祭，前台灣省主席趙守博、前國安會秘書長胡為真、實踐大學董事長謝孟雄、前行政院新聞局長趙怡四人代表覆蓋黨旗。

2017年12月16日鄭貞銘在「百年風雲」新書發表會與貴賓及合唱團合影。(鄭貞銘治喪委員會提供)

中國文化大學、國防大學復興崗政戰學院、世新大學、銘傳大學等校及中央社、中央日報等單位，都將派代表致祭，文化新聞系第一屆至第56屆系友，將到場執禮，送鄭老師人生最後一程。鄭教授靈骨安厝台北慈恩園，與慈母團圓。

10日當天下午13時30分，中國文化大學、校友總會暨新聞系所校友會在陽明山文大曉峰紀念圖書館音樂廳，共同舉辦追思音樂會。治喪委員會特地安排交通專車，在台北火車站東三門、第一殯儀館載運各界人士，前往陽明山文化大學校本部追思致敬。

鄭貞銘教授同時在輔大、淡大、世新、銘傳、政戰、玄奘等十餘所大學兼任教職，在香港珠海大學擔任講座教授暨新聞研究所長。曾遍訪大陸逾百所名校，舉辦大師講座，出版著作約近五十種。江西美術學院以萬畝湖泊命名為「貞銘湖」，浙大舉辦「鄭貞銘教授新聞教育理念與實踐」學術研討會，被譽為「兩岸交流先行者」，香港傳播聯合會頒予「文化交流貢獻獎」。

鄭貞銘75歲退休後，戮力完成《百年大師》，並在兩岸巡迴辦「大師講座」近百場，聽眾數萬人，其後再以五年時間建構「大師工程」，策畫「百年系列」，初衷主要是想做一個點燈的人，為年輕人指引未來的路。

(中時電子報)