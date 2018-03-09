新南向政策 台水與印度塔塔公司合作跨足印度

2018年03月09日 17:46 中時 馬瑞君

國營事業力推新南向政策，印度塔塔公司高層9日拜訪台灣自來水公司董事長郭俊銘，因該公司歷史悠久，可望與台水公司，作為與印度溝通之橋樑，由塔塔公司開發案源共同投標，讓台水跨足印度水務事業。

郭俊銘表示，印度預計興建100座智慧城市，水務部分投資金額高達234億美金，台水已在2017年9月號召台灣自來水產業上下游37家業者，成立「台灣水資源A-Team」，囊括整個產業從工程規劃設計至營建工程施工，以及水量計、抽水機、閥類、管材、淨水、水質儀器、自動化設備等製造商。

郭俊銘說，加上台水是全世界擁有獨立系統數量最大且最多元的單一水務公司，規模堪稱世界第一，由台水公司做領頭羊AATT相關產業配合投入絕對有能力投資興建相關建設，且價格上相較於美日等國家便宜，競爭優勢顯著。

台水公司規劃兩種投資模式，一是透過在地台商引介案源，挑選有關水資源工程項目由台水公司內部先行評估，再就相關的談判條件、法規細節、稅務規則、合作條約等事與台商及印方對象城市做進一步之討論合作。

另一則屬大型工程計畫類，希望能與印度大企業如塔塔公司建立合作夥伴關係，由工程顧問公司擔任主導，台水公司負責協助規劃整合，因印度推動智慧城市並非100%由中央投入經費，如何確保廠商收得到錢，應再共同協商安全的合作模式，讓台水有機會走出國際，把水務技術推往新南向國家。

(中時)