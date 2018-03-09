想買Switch Labo到蝦皮購物搶便宜

2018年03月09日 17:46 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

看準Switch帶起的電玩狂潮，蝦皮購物推出比美國、日本更低的任天堂「Switch Labo」，只要在3/6-3/10「電玩前哨戰」活動期間預購，想能省荷包！指定專區再享滿2,000元折250元獨家折扣！

蝦皮購物統計，去年底推出Switch以來銷量持續攀升，促使蝦皮購物2月電玩類商品銷量相較去年12月達到翻倍成長，其中三大熱門遊戲：薩爾達傳說、瑪利歐奧德賽、瑪利歐賽車8，更在2個月內締造近2萬片的銷量！蝦皮購物看準Switch商機，自3/6-3/10推出「電玩前哨戰」活動，預購Switch Labo祭出比美、日官方售價更低的價格，其中可以把Switch變成鋼琴、釣竿、機車等等的 Labo Toy-Con01 VARIETY KIT原價1,980元，特價1,700元。此外，Switch主機及遊戲、PS4、Switch配件等全系列活動商品，更可再享用滿2,000元折250元獨家折扣！

蝦皮購物祭出Switch Labo預購超低價。（圖／蝦皮購物提供）

Nintendo Labo - Toy-Con 01: Variety Kit

而今年由《魔物獵人：世界》為首，點燃遊戲界大作之爭後，眾多玩家引頸期盼的PS4話題系列新作《極地戰嚎5》（Far Cry 5）也即將於3/27登場，原價1,690元，蝦皮購物更推出超級預購價1,500元，數量有限，有興趣的朋友手腳要快啊。

(中時電子報)