想買Switch Labo到蝦皮購物搶便宜

蝦皮購物在3/6-3/10推出「電玩前哨戰」活動。（圖／蝦皮購物提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

看準Switch帶起的電玩狂潮，蝦皮購物推出比美國、日本更低的任天堂「Switch Labo」，只要在3/6-3/10「電玩前哨戰」活動期間預購，想能省荷包！指定專區再享滿2,000元折250元獨家折扣！

蝦皮購物統計，去年底推出Switch以來銷量持續攀升，促使蝦皮購物2月電玩類商品銷量相較去年12月達到翻倍成長，其中三大熱門遊戲：薩爾達傳說、瑪利歐奧德賽、瑪利歐賽車8，更在2個月內締造近2萬片的銷量！蝦皮購物看準Switch商機，自3/6-3/10推出「電玩前哨戰」活動，預購Switch Labo祭出比美、日官方售價更低的價格，其中可以把Switch變成鋼琴、釣竿、機車等等的 Labo Toy-Con01 VARIETY KIT原價1,980元，特價1,700元。此外，Switch主機及遊戲、PS4、Switch配件等全系列活動商品，更可再享用滿2,000元折250元獨家折扣！

蝦皮購物祭出Switch Labo預購超低價。（圖／蝦皮購物提供）

Nintendo Labo - Toy-Con 01: Variety Kit

而今年由《魔物獵人：世界》為首，點燃遊戲界大作之爭後，眾多玩家引頸期盼的PS4話題系列新作《極地戰嚎5》（Far Cry 5）也即將於3/27登場，原價1,690元，蝦皮購物更推出超級預購價1,500元，數量有限，有興趣的朋友手腳要快啊。

(中時電子報)

香奈兒頂級乳霜 征服貴婦心 爸爸的暗黑菜尾料理！兒子哭訴：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。