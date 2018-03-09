3C節能家電暨空調大展9日登場

2018年03月09日 18:24 中時 呂素麗

2018.03.09 高雄市 ▲「高雄3C節能家電空調居家生活展」9日起至12日在高雄巨蛋體育場登場，主辦的高市電器商業同業公會理事長蔡志亮（右二）贈吸塵器給趣味競賽得獎者鄭先生（左二）。（呂素麗攝）

由高雄市電器商業同業公會主辦的「3C節能家電空調居家生活展」，9日至12日在高雄巨蛋體育館登場，家電種類琳瑯滿目，主辦單位喊出「保證買貴退差價」，現場提供小家電免費檢查，更可以到現場預約電器到府維修，不收車馬服務費。

有感於現代人健康生活取向，廚房規畫逐漸轉為半開放式設計，油煙成為居家急需面對的問題，主辦單位表示，根據許多研究報導，烹飪而產生的油煙對人體造成的殺傷力比吸二手菸更驚人，這次展出首創無煙廚房品味生活體驗，讓消費者能徹底了解和適合選購的家電，打造健康家庭生活。

展出規畫有智慧變頻家電產品區、節能冷凍空調設備區、綠色節能區、通訊產品區、資訊電腦區、LED事業區、保全科技區、汽車周邊配件區、健康器材區、美容器材區等。

為期4天的家電大展除了折扣優惠外，還有市價總值超過50萬元的家電好禮將送給消費者，包括多款由深耕台灣超過30年以上的德國凱馳公司，贊助一系列專業清潔電器用品，民眾千萬不要錯過。

展出時間：10日、11日上午11點至晚上8點，12日中午12點至晚上8點，期間大會將免費送出400個福袋，包括電視、冷氣、吸塵器等大獎，9日開幕首日就送出吸塵器，由高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮頒贈給獲獎的鄭先生。

(中時)