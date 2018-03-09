日本女性勞動參與率持續增加 比好幾個主要國家都高

2018年03月09日 18:14 中時 季節

儘管日本給國人的印象，多半是男人外出工作，已婚女性許多都留在家中家庭主婦，但這已經快成為過時的印象了，近年日本女性的勞動參與率持續提高，甚至超越了美國和法國。

日本經濟新聞9日報導指出， 日本總務省1月下旬匯總的最新的勞動力調查結果顯示，2017年日本15~64歲的勞動者中，女性為2609萬人，男性為3289萬人。勞動參與率，女性為69.4%，雖與男性（85.6%）仍有一定差距，但創下了歷史最高紀錄。女性勞動參與率從經濟復甦的2012年開始快速上升，5年內上升了6個百分點。如此快速的提高，即使相較世界上其它國家，這也極為罕見。2016年時日本女性的勞動參與率已超過了美國和法國（均為67%），不過到了2017年，還是比界於71%到75%之間的加拿大、德國與英國低。

報導還指出，日本女性就業存在「M型曲線現象」，即因生育和育兒而離職，導致女性勞動參與率從30多歲起降低，但到了40多歲育兒告一段落後重新上班。歐美國家的女性勞動參與率曲線接近於梯形，而日本的曲線在30多歲時凹下去，呈現「M」型。這被認為是表明日本女性工作環境不完善的例子之一。

然而這幾年「M型曲線現象」越來越不明顯，變得越來越像梯形了。日本30~34歲女性的勞動參與率30年前僅為50%左右，但最近幾年快速增加，2017年上升至75.2%，與40~44歲女性的勞動參與率（77.0%）差不多了。而近10年來，雖然日本從20到60歲女性的勞動參與率都提高，但30多歲女性提高最多，拉動了15~64歲女性整體的勞動參與率，達到70%。

至於30多歲日本女性更多出來工作，報導指出原因是日本的育兒支援政策也不斷擴充。且當前日本經濟復甦而人手短缺，企業增加了對女性的錄用。從2017年10月開始，日本育兒假最長可延長至孩子2歲。育兒期的女性兼顧工作變得容易。2017年25~34歲女性正式員工比上年增加了4萬人，非正式員工則減少了3萬人。越來越多的女性以正式員工的身份重返職場。

(中時)