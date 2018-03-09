林瑩蓉放棄連任高市議員 地方派系進入震盪盤整局面

前市議員黃昭星（左）陪女兒黃偵琳，在初選截止最後一刻完成參加初選登記。（李義翻攝）

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身兼民進黨中常委的高雄市議員林瑩蓉，9日未參加初選登記放棄連任，投下震撼彈，屬菊系的前市議員黃昭星之女黃偵琳在最後一刻完成登記，與日前登記的7小福連線結合成八仙過海拚初選之勢，地方派系版圖進入震盪盤整局面。

林瑩蓉助理林志誠於一個多月前即表態參選，老闆與助理同時參選，基層議論紛紛，林至9日中午受訪時表示下午就會登記，但遲至最後一刻都未現身，也斷絕與外界的聯繫。

林退選，完成登記的趙天麟天團成員李雅慧就成為同額競選婦女保障席次。面對突如其來的變局，黃昭星在登記截止前，陪同在立委劉世芳服務處擔任副主任的女兒黃偵琳到市黨部登記。

黃偵琳也曾任市府祕書等職務，因她的加入，日前才完成登記的7小福連線，也變成菊系

8仙連線，許乃文、洪村銘及黃偵琳3位新人，與5位師兄姊拚八仙過海。

林瑩蓉台大法律系畢業，以執業律師投入左營楠梓區議員選舉，清新形象、問政溫和理性，一再高票連任，上屆立委選舉，曾披戰袍挑戰國民黨立委黃昭順，僅以5千餘票落敗，也敲響左楠區不再是藍軍鐵票區的警鐘。4年後，劉世芳也順利攻下左楠區，民進黨在高雄市揮出全壘打。

有數位老將未爭取連任，沈英章與議員漂亮寶貝顏曉菁裸退，翁瑞珠推女兒黃秋●（女英）接棒，最年長的議員鄭新助由孫女承接衣缽。

民進黨下屆預許提名37席，三民區6搶4，左營楠梓區7搶4，鳳山區8搶5，前鎮小港區6搶5，林園大寮區5搶3的戰況最激烈。

第1、3、5、6選區則因無新人參選，不必舉行初選。

(中時)

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