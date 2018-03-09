今年首例！6移工生食福壽螺 感染「廣東住血線蟲」

衛福部疾管署今宣布，5名移工確診「廣東住血線蟲」，屬於今年首例。（倪浩倫攝）

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澳洲一名19歲青年，日前因生吞蛞蝓，導致感染「廣東住血線蟲」而四肢癱瘓，我國今日也驚傳有5人遭到感染。上月底，台南有6名泰國籍勞工，在吃入未煮熟的福壽螺後，出現頭部劇痛、發燒等症狀而就醫，當中有5人在今日確診為感染廣東住血線蟲，現仍住院治療中。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，吃到受汙染且未煮熟的福壽螺、蝸牛、蛞蝓、水或生菜，是人類感染廣東住血線蟲的主要途徑。他解釋，該寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀，患者多會出現腦膜炎、典型症狀為急性劇烈的頭痛，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀，也有可能侵犯到眼球，造成視力毀損。

澳洲一名19歲的橄欖球隊青年，數年前因生吞蛞蝓，導致感染廣東住血線蟲而四肢癱瘓至今，令人惋惜；上月26時，9名在台南工廠服務的泰國籍勞工，在工廠附近抓福壽螺來吃，由於未煮熟、甚至採生食，導致有6人餐後出現發燒、頭痛、僵硬等嚴重症狀；莊人祥說，6人分別於本月初4日和5日就醫，在得知他們有生食福壽螺的情形後，遭醫師懷疑感染廣東住血線蟲並進而通報，今日有5人確診感染廣東住血線蟲，目前均仍住院治療中。

莊人祥提醒，民眾絕對不要生食、或食用未煮熟的螺類與蝸牛，料理烹調時，也應穿戴手套並洗淨雙手和砧板，生食蔬菜水果前，務必澈底將其清洗乾淨，均有助於將低感染的風險。

(中時)

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