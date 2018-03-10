獨家專訪》當紅時低調閃嫁富商 驚見女星蕭紅梅 現竟滿頭白髮

2018年03月10日 07:00 中時電子報 張怡文 、倪有純 圖／黃雅珉提供、倪有純攝 、倪有純 圖／黃雅珉提供、倪有純攝

還記得80年代校園電影時期的當紅偶像蕭紅梅嗎？約好20多年都未在螢幕前出現的蕭紅梅專訪，見到面卻非常驚訝。因第一眼看到的蕭紅梅，竟已是滿頭白髮！不過再仔細看，她的臉蛋依舊俏麗有型，和30年前拍戲時沒太大變化，膚色仍是健康亮黑，甜美的五官只多了一點細紋。記者驚訝問起她的滿頭白髮，蕭紅梅說，「早在30歲左右就全白了，以前還會染，後來真的嫌麻煩，就慢慢留成全白」，她笑著說，還有人問她是不是故意染成這樣。

30年前當紅時卻低調閃婚嫁香港富豪，蕭紅梅雖然常回台灣娘家，卻很少在鏡頭前出現。連她自己都很驚訝，為什麼她走在街上，從來沒有人認出她是蕭紅梅？蕭紅梅默默地說：「可能離開太久了」，上次出現時，還是全捲長黑髮，如今完全改變造型，因為她就是要做自已。

蕭紅梅自認是怕麻煩的人，連染個頭髮都坐不住，談到戀愛和婚姻竟也差不多，就是「快談快結」，只是這段當紅女星和富商的戀愛故事，因為她的低調，很少人知道過程。

蕭紅梅和香港富商戀愛三個月就快閃結婚。(圖/倪有純翻攝)

@愛情路順利 婚姻難走

原來，當年國片的一線女主角蕭紅梅，在台灣市場只剩軍教片和學生電影時，被轉介到香港拍戲，卻意外找到了有錢的金龜婿，對方還曾包下直昇機追求她，但真的牽手步上紅毯後，蕭紅梅坦白說，「有意外也有辛苦」。原來當紅時突然閃婚，且一直沒對外公開婚訊，是有一段不為人知的故事。

蕭紅梅說，那時她一個人剛到香港拍戲很寂寞，朋友約去吃一場別人相親的飯局，她剛好沒事就去吃了。蕭紅梅回憶，那天穿著和化妝都很隨便，想說是別人要相親，她只顧吃就好。但令她驚訝的是，沒想到對方竟看上的是她，甚至動用直升機追求，提到這一段別人眼中的超浪漫史，蕭紅梅當時卻認為真的很無聊。

不過畢竟人在異鄉，蕭紅梅因為寂寞，就和對方從吃飯開始交往，沒想到三個月進展快速，蕭紅梅竟然答應了先生的求婚，當她打電話回台灣向爸媽說要結婚時，把家人都嚇了一跳，因太快決定結婚怕嚇到影迷，結婚時低調沒有公開。

蕭紅梅對記者說起這些年的點點滴滴，有許多不為人知的內情。（圖／倪有純攝）

@婚姻波折鬧到要爸爸主持公道 終找到方法

婚後蕭紅梅就到香港定居，剛開始因為想家常回台灣，老公卻不以為然。面臨觀念不同時，蕭紅梅說自己「睜大看著老公，然後拿了包就回台灣」，這也讓老公頗意外發現，原來台灣女人不是都很溫柔的，太太對事情也有自己的看法。

提起在香港的貴婦生活，剛開始確實會和圈內朋友張清芳、朱寶意等住香港的台灣女星聯絡，後來沒有太多共同話題，自然回歸到最單純的家庭生活，但一般夫妻和家庭生活的摩擦，也都發生在她身上，夫妻倆曾吵到叫爸爸來主持公道。

蕭紅梅說，所幸夫妻磨久了，她找到自我平衡的方式，家庭「雖有戰情卻無戰火」，一女一兒相繼誕生，讓她回歸一般家庭主婦生活，過著陪先生小孩的單純人生。她自認很幸運，但兩人戀愛時只知道他是生意人，不知有多少資產，後來轉移做房地產生意，兩度面臨金融風暴，連媽媽都會替她耽心，還說如果撐不下去，父母可以養他們，還好先生事業安然渡過風暴。

黃家三姐妹走不同路卻感情深厚。(圖／倪有純攝）

@姐妹情深卻不相認

採訪蕭紅梅當天，她的親妹妹黃雅珉也全程在場，但她說姐姐難得回台灣，要把所有話都讓給姐姐說，記者問到，「當年妹妹出道時，姐姐有沒幫忙」，沒想到黃雅珉幾乎跳起來說：「她根本不准我提她！」原來蕭紅梅本名是黃仲謹，因為當年拍了小紅莓果汁廣告爆紅後，才取藝名姓蕭。對外界來說，蕭紅梅和黃雅珉兩人姓不同，長像也不像，沒有主動提到兩人是姐妹，根本不會連想到。

黃雅珉（圖右）和況明潔（圖左）組成的雙人少女偶像團體「城市少女」，當時走紅於台灣演藝圈，許多人都不知道，原來黃雅珉和蕭紅梅竟然是親姊妹。（圖／黃雅珉提供）

黃雅珉爆料表示，姐姐曾威脅她不淮提兩人關係，她們各自出道多年，直到兩姊妹一起拍「學生有問題」，才被媒體發現原來是姐妹。曾有一次蕭紅梅要演哭戲，妹妹從沒看過姐姐哭，姐姐好不容易培養情緒哭了出來，雅珉卻大笑，害蕭紅梅NG。

很有個性又自認叛逆的黃雅珉，也不願意說姐姐是誰，一路走來都靠自己，愛唱歌對做生意有興趣，這是她自己的人生；兩姐妹一言一語正談得開心，黃家小妹出現了，問她會不會羡慕兩個姐姐走演藝圈，黃小妹快速用力揮手說：「才不要」。

蕭紅梅、黃雅珉三姊妹小時候家境不錯，三人穿著一樣的洋裝，笑得開懷。（圖／黃雅珉提供）

三姐妹長像不同卻都漂亮有型，命運不同卻都過得自如。她們說，小時候家境好，三姐妹可以穿一樣的衣服，後來爸爸投資失利，大姐二姐幾乎從高中就開始打工，很早就靠自己還幫養家，這一場咖啡採訪會，看到三位黃家姐妹的真實人生，少了些當年明星味，卻多了親情溫馨。

BOX:蕭紅梅小檔案

出生：1963年生

本名：黃仲謹

代表作品：1984以拍小紅莓果汁出道走紅，之後拍過「校園檔案」「報告班長」「肝膽相照」「白色酢漿草」等電影。1987年因「白色酢漿草」入圍第24屆金馬獎最佳女主角。

家庭：二個妹妹，大妹是黃雅珉。30年前當紅時嫁給港商楊集波，育有一子一女。

BOX:黃雅珉小檔案

出生：1965年

代表作品：1987年和況明潔組「城市少女」，以「年輕不要留白」這首歌一砲而紅，成為第一代的女子組偶像團體。1990年解散後單飛，她開始從事美容SPA行業。

(中時電子報)