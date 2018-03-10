獨家專訪》她是劉德華最懷念的床伴 蕭紅梅曾對華仔神準預言

2018年03月10日 09:00 中時電子報 張怡文 、倪有純 圖／黃雅珉提供、倪有純攝 、倪有純 圖／黃雅珉提供、倪有純攝

劉德華最懷念的床戲女主角，你知道是誰嗎？很多人可能都忘了70年代的蕭紅梅。健康亮麗的她，因拍小紅莓果汁廣告一砲而紅，在台灣拍了幾部學生片後，到香港和劉德華等大牌合作電影「肝膽相照」，不但被形容全裸犧牲演出，華仔也曾表明對蕭紅梅念念不忘。蕭紅梅接受專訪時，則透露了當時她曾對華仔說的話和做的事。

@蕭紅梅一句話 應驗華仔人生

究竟當年才和劉德華合作兩部戲的蕭紅梅，為甚麼會讓華仔一生難忘？事隔30年重提往事，蕭紅梅說，可能因為她很愛交朋友，但剛到香港拍戲人生地不熟，拍戲時雖和同仁相處很好，下了戲還是孤單，不過和華仔相處卻像哥兒們般，可以互訴心情。蕭紅梅說，記得華仔那時剛拍電影，對自己的演出有點沒信心，所以問蕭紅梅的看法。蕭紅梅很直接地拍胸脯告訴華仔：「我相信你一定會紅，而且大紅」。這句話似乎真的應證了劉德華之後越來越紅，且一紅數十年的演藝人生。

蕭紅梅與劉德華合作電影「肝膽相照」，因劇中蕭紅梅大膽裸露的床戲成為話題。(圖/電影海報劇照)

當然，這句話也許讓華仔留下良好且深刻的印象，但兩人從未有的大膽尺度的床戲，又是怎麼一回事？蕭紅梅說她也有點不明白，當時都有做防護措施，應該不致看到這些大膽裸露鏡頭，一直到電影上映後，才知道竟然有這樣的畫面出現，而且台灣上映的版本和香港不同，裸露鏡頭只在尺度大的香港出現，連她爸爸看到後，都一度要和導演抗議，為什麼沒有把這樣的鏡頭修掉。

但蕭紅梅說，當時電影都播出了，說再多也沒有什麼用，只能以後更小心些。所以，對蕭紅梅和華仔而言，在電影中大尺度合作的養眼鏡頭，也只僅於此，蕭紅梅還說，華仔是很好的人，都會幫她擋鏡頭，但後來她雖嫁到香港，兩人卻未再多聯絡，各有各的人生。

蕭紅梅慧黠俐落的五官，讓人印象深刻。(圖/倪有純翻攝)

結婚後非常低調的蕭紅梅，回憶自己的演藝生涯，自稱長相普通又沒有企圖心，每次有戲找她，都是素顏出現，老闆看到她的黑皮膚都嚇了一跳，但化妝前後的她卻相差甚大，令人驚艷。出道時以拍學生片居多，很少有表現機會，五年級影迷可能會記得她主演的「黑皮白牙」，和入圍金馬獎的「白色酢漿草」，然而台灣電影並不景氣，就轉到香港發展。

蕭紅梅主演的電影「白色酢漿草」，當年入圍金馬獎最佳女主角提名。(圖/電影劇照)

蕭紅梅與李志奇。(圖/倪有純翻攝)

@和港台無數帥哥合作 卻選擇了他

蕭紅梅雖然是因為拍廣告爆紅，但卻演了數十部電影，和港台不少當時最紅的男演員合作，香港除了劉德華，還有苗喬偉和任達華等，台灣則有李志希等，卻沒想到她到香港拍戲陰錯陽差認識另一半楊集波，兩人交往不到三個月就決定結婚了，說話直率的她和爸媽報告要結婚了，還對沒見過未來女婿的爸媽說：「試試吧！」，這一試就超過了30年。

蕭紅梅雖然早已淡出演藝圈，但眉宇及舉手投足間的特殊氣質，仍舊令人印象深刻。(圖／倪有純攝）

外界都用相夫教子形容她嫁到香港後的貴太生活，但她引用媽媽說過的話，她對家庭的付出和照顧，應該可以頒個「功在家庭」的匾額了，說起婚姻路，蕭紅梅感謝先生對家庭和娘家的照顧，只是婚姻這件事真的不容易，也是一言難盡。

(中時電子報)