HBL總決賽今開戰！ 5大焦點搶先看

2018年03月10日 07:00 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

松山高中林正。(資料照,林宋以情攝)

106學年度HBL高中籃賽男、女甲級四強決賽，周末3月10日、11日連兩天台北小巨蛋點燃戰火，男子組松山、東山、南山、能仁，女子組普門、南山、滬江、永仁捉隊廝殺，五大觀賽重點搶先看。

「綠色神盾」松山拚連霸

松山高中204公分中鋒林正蛻變，從八強賽就展露無疑，楊承翰、莊家誠HBL最末年成為球隊進攻不可或缺一環。

別忘了射手馬建豪、高二卻處理球成熟的章富溢，還有教頭黃萬隆最愛深責切的主控林勵，經過八強洗鍊越臻成熟，松山得以在不被看好情況搶下第一種子地位，證明綠色神盾即便沒有高國豪，仍具衛冕本錢鎖定隊史第6冠。

中台灣代表 東山高中寫歷史

來自台中市的東山高中，在「螞蟻」教頭廖覎鋕、隨隊教師柯斐馨帶領下，上季第5本季首闖4強寫新猷，一哥邱子軒表現自然是東山最大關鍵，高二控球劉承彥擔任後場發動機，進攻端還能給予火力支援。

不過東山最大隱憂是禁區，沈睿洋八強賽末段欠缺霸氣，董永全能否適時跳出救火成關鍵。首度「攻蛋」，能否適應小巨蛋空間感與屆時滿場萬名球迷，都考驗著這支4強生力軍。

東山一哥邱子軒。(資料照,林宋以情攝)

少了吳沛嘉 南山「5小」放眼第8冠

被視為最有冠軍相的南山高中，在205公分中鋒吳沛嘉復原進度不若預期寫下變數，教頭許時清沒把話說死，但就算吳沛嘉決賽回歸攻守兩端貢獻仍有限。

所幸南山八強賽「5小」策略磨出默契，「雙控」陳又瑋、魏嘉豪打出默契，長人張鎮衙能投能切，大前鋒李允傑禁區攪和能力不俗，4強首戰再逢能裡能外的陳范柏彥、同樣擁有頂尖「雙衛」谷毛唯嘉、高承恩的能仁家商，力拼隊史第8冠。

3年蟄伏 南山女籃重返后座能不能？

南山女籃104學年重起爐灶，今年被外界看好是「收成」之年，未料8強陣前換帥驚險搭上4強末班車。南山禁區大將陳雅彤8強火力遭「流感」封印，「火鍋后」4強表現將是南山奪勝的一大指標。

莫忘「亂刀流」林釵絹，高二身材嬌小的楊秀琴八強也打出領袖風範，高一長人陳昱潔更為油漆區添助力，能否阻止普門2連霸，抵擋滬江、永仁勁敵重返后座外界都在看。

永仁高中鄭慧慈。(資料照,林宋以情攝)

新人后競爭激烈后冠誰屬？

本季新人后3姝廝殺，南山陳昱潔、永仁鄭慧慈國三就被視為「大物」，菜鳥年就成為球隊即戰力。180公分陳昱潔畢業自石牌國中，場均11.8分、7.7籃板外帶2.1火鍋。永仁鄭慧慈去年為永仁奪下JHBL冠軍還曾拿下「大三元」，能從1號打到5號，場均14.8分、13.8籃板。

而八強竄出頭的普門陳芷英，堪稱HBL版的「微笑殺手」，身高僅173公分國中畢業自乙組球隊，但勤做苦力進步幅度驚人，場均繳11.3分、11.9籃板，殺出重圍笑到最後也不無可能。

10日四強賽：12時女子組永仁對南山，14時男子組松山對東山，16時女子組滬江對普門，18時男子組南山對能仁。

11日：12時女子組季軍戰，14時男子組季軍戰，16時女子組冠軍戰，18時男子組冠軍戰。

(中時電子報)