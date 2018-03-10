阿拉伯航空百架3千億新機訂單 引波音空巴大鬥法

2018年03月10日 05:01 中時電子報 李靖棠

據投資商業日報（Investor’s Business Daily）報導，總部設在阿拉伯聯合大公國（UAE）的阿拉伯航空（Air Arabia），擬擴大旗下機隊規模，因應逐漸增加的海灣與北非地區航線，對外宣布採購100架新型客機，引發兩大客機製造商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）爭奪。由於屬於廉航性質，阿拉伯航空對於空巴A320neo與波音737 Max很感興趣，若以現值估算，此訂單總價值高達110億美元（約3,222.7億台幣），勢必成為兵家必爭之地。

波音737 MAX型客機，是在原來737客機（Boeing 737）基礎上，改良研發的新型機種。當前737 MAX的全球訂單已累積達3,400架。737 MAX型客機共分為700、800、900三種熱銷類型，波音更為新崛起的廉價航空設計專屬的737 MAX 200型。就以本次奇異電子訂單的MAX 8型來說，總載客量為162人、滿載最大航程為6,704公里，未來將成為各家航空的區域航線主力。

作為當前窄體客機的主流，空中巴士集團在A320系列獲得極大成功，從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。

以沙迦國際機場（Sharjah International Airport）為樞紐，阿拉伯航空從2003年起，經營中東、北非、印度次大陸、中亞和歐洲等地、共28個國家52個航站，是中東北非一帶最知名的廉價航空公司。不久前新開通直飛大陸烏魯木齊的航線，旗下共有50架空巴A320客機。旗下有3間同名子公司，分別成立於摩洛哥、埃及與約旦三國。去年總運載量為850萬人，今年目標為力拚7%成長，摩洛哥與埃及將是他們最大目標國。

(中時電子報)