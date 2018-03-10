咳嗽好不了有原因！專家：這10種偏方別信

2018年03月10日 10:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一般呼吸道感染引起的咳嗽大多一、二個星期內就會結束，如果咳嗽超過一個月，大多有特別的問題。民間有許多咳嗽的偏方與禁忌，但對病情不見得有幫助。須知久咳不癒有很多不同的原因，如果不能對症下藥，吃什麼都是枉然。

■氣喘是兒童最常見的病因

大部份兒童的慢性咳嗽，都是氣喘引起的。成人的慢性咳嗽，氣喘原因也佔了相當大的比率。

氣喘是一種過敏體質引起的疾病，發作嚴重的時候會呼吸急促，但輕微發作時，則只表現成慢性咳嗽。醫師診斷氣喘，需要病患合作做深呼吸動作，根據過敏反應引起支氣管收縮的聲音做診斷。

天氣冷熱變化的時候容易發作、早晚咳嗽也比較厲害，是氣喘發作的特徵。碰到晚上才咳個不停的久咳不癒，需要優先考慮此症。很多人認為晚上咳嗽是鼻涕倒流引起的，則是一種迷思。

■百日咳容易被忽略

曾經看到新聞報導，有人咳到肋骨斷裂。也常在網路上看到有人求救，說久咳不癒，咳到尿失禁、咳到「肺臟都快翻出來了」。像這種劇烈咳嗽，一定要考慮百日咳。雖然兒童現在都常規接種百日咳疫苗，但這種疫苗的保護效果只能維持5～10年。無論大人小孩，都可能罹患百日咳。

百日咳的特點是不咳的時候完全沒事，一咳起來會像機關槍一樣連續咳五聲以上，病人會有近乎窒息的難過感覺，也常引起嘔吐症狀。過去某咳嗽藥的電視廣告中，病患咳得臉紅脖子粗，常讓筆者覺得應該去檢驗有沒有百日咳。

■梁山伯咳血應該跟感情受挫無關

其他引起慢性咳嗽的可能原因還很多，包括慢性肺病、胃酸逆流、心臟衰竭、肺結核、肺癌、氣管擴張症、某些高血壓藥物反應等。像電影中梁山伯那樣咳出血來，跟上述疾病都可能有關，卻跟感情受挫搭不上邊。

無論如何，必須先確定咳嗽的病因，才能找到有效的止咳方法。例如，氣喘必須使用吸入性類固醇、氣管擴張劑等藥物，用單純止咳藥不會有效；百日咳必須使用紅黴素之類的抗生素，用什麼偏方都沒什麼用。

■忌口偏方不保證一定止咳

民間有許多止咳偏方，比較常見的包括：多喝溫開水、少吃油炸與辛辣食物、避免冰冷食物、不要吃柑橘、瓜類、白蘿蔔等涼性食物、不要吃花生、瓜子、巧克力。還有人說痰比較多的病人不要吃魚，因為吃魚容易生痰。

這樣一來，很多好吃的都不能吃，生活會變得很無趣。更嚴重的是，這樣忍耐不吃之後，咳嗽還不見得會改善。

上述這些偏方都缺乏科學驗證，而且咳嗽只是一種症狀，不是一種疾病，世界上沒有單一藥方可以治療所有可能引起咳嗽的疾病。多喝開水之說，大概是認為水可以化痰。但痰液之所以黏稠，是因為黏性蛋白的緊密吸附作用，不是因為缺乏水分。如果我們把痰液丟到水裡，一定會發現痰在水中根本化不掉，多喝水其實只有增加尿液的效果。

避免吃冰是氣喘發作時需要注意的，因為有證據顯示冰會惡化支氣管收縮，但是沒有證據顯示吃冰會影響其他原因引起的咳嗽。

還有一些偏方需要特別製作，例如鹹檸檬這種止咳偏方在網路上頗為流傳，但依我看，那需要醃製一年的時間，加上又鹹又酸的味道，覺得還是不要這樣自虐比較好。

■不是每個咳嗽者都不能吃橘子

咳嗽不能吃橘子是一個很常見的說法，在此以它為例，說明偏方的迷思。

學術上並沒有吃橘子會影響咳嗽的報告，但確有少數氣喘病人會因為吃橘子汁而惡化或發作。這是因為橘子汁裡面的某些成分會引發少數氣喘病人的過敏反應，這類病人必須避免橘子汁，但不包括對橘子沒有過敏的氣喘病人。

如前所述，氣喘是慢性咳嗽很常見的原因。有人看到他們吃冰、喝橘子汁會讓咳嗽加劇，就推論所有咳嗽都應該避免這些東西，犯了任意引伸的錯誤。

■巧克力、蜂蜜能止咳？

最近的西方醫學文獻，也出現一些「偏方」。雖然巧克力在傳統上被認為是咳嗽不宜的食物之一，但2004年新聞媒體引用英國學者的研究，說實驗證明其止咳效果優於西醫常用的可待因止咳藥。

2007年美國一個研究，則認為蜂蜜的止咳效果比可待因好。巧克力與蜂蜜顯然比網路流傳的鹹檸檬好吃，但它們真的對所有咳嗽都有效嗎？

巧克力的實驗，其實是用辣椒素引起受試者的支氣管收縮與咳嗽。巧克力所含的可可鹼有支氣管擴張作用，自然比單純鎮咳藥物更能緩解支氣管收縮引起的咳嗽。

美國的蜂蜜研究，是找一些晚上咳嗽的2～18歲兒童來做實驗。如前所述，兒童晚上咳嗽大多是氣喘症發作，而蜂蜜也有支氣管擴張效果，自然有較佳的止咳反應。如果碰到百日咳病人，吃蜂蜜吃到胖嘟嘟也不會有什麼效。

總之，久咳不癒有很多不同的原因。務必讓醫師診治，然後對症下藥。隨便相信偏方，對疾病的恢復不會有太大助益。

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(中時電子報)