安麗盃》台灣粉絲好熱情 白俄正妹出局仍開心

2018年03月10日 07:01 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

白俄羅斯正妹雅娜莎特（Yana Shut）9日在安麗盃預賽最後一戰，一度以5比2領先「撞球天后」柳信美，但莎特3次失誤送禮留下9號球，最後反以5比7輸球。莎特雖然懊惱安麗盃初體驗4戰全敗，還是驚訝於台灣球迷的熱情，除要把握周末逛一下台北，也承諾未來再訪寶島。

「第一次來到台灣，其實我很驚訝有不少球迷要找我合照或簽名，」莎特微笑著說：「撞球在白俄羅斯並不熱門，所以我在自己國家沒有這種情況。雖然我不知道原因為何，但感覺還蠻棒的，只希望我的成績能更好，不要辜負大家。」

20歲的莎特首次參加安麗盃，前3戰都以懸殊比分落敗，最後1場她被排在主桌對決「阿美姐」，賽前直說自己緊張得要命。結果晉級無望，上場反而放開身手，差點拿下台灣行的首勝。

「我真的很緊張，不過想到就算贏球我也無法晉級，不必有壓力，應該好好享受比賽，畢竟有攝影機還有這麼多觀眾。」莎特笑說。

雅娜莎特第9局打進8號球母球洗澡犯規，兵不血刃奉送1局，卻在換局時露出了甜美的笑容。（李弘斌攝）

儘管5比2領先後失誤連連，慘遭柳信美逆轉，莎特的確是抱著享受比賽的心情。甚至在第9局打進8號球卻母球洗澡犯規，兵不血刃奉送1局，莎特在換局時還是露出了甜美的笑容。

「那次失誤很糟糕，但攝影機拍到我男友，看到她出現在大螢幕上，我忍不住就笑了出來，」莎特說：「比賽本來就是這樣，我不要一直去想自己的失誤，陷在那個情境中。」

莎特說，柳信美不愧是9號球傳奇名將，比賽前段讓她有機可趁，後段立刻就能找回專注力，沒再給她什麼機會。「我去年才從斯諾克轉到花式撞球，花式撞球一個失誤可能滿盤皆輸，每次有機會打9號球，我都給自己很大的壓力，很怕打不進去，結果這次9號球失誤快10次，還要調整才行。」

莎特接下來將到中國訓練與比賽，繼續精進自己花式撞球的功力，但在此之前，她會在台灣待到安麗盃結束，「我的比賽雖然告一段落，總算有時間可以好好逛一逛台北，如果未來台灣還有撞球大賽，也希望能再回來！」

(中時電子報)