《兩岸星期人物》讓伊凡卡被調查的大馬地產二代　程如錦

2018年03月10日 08:01 中時電子報 何宜玲

美國聯邦調查局(FBI)最近正展開如火如荼的調查，鎖定美國總統川普大女兒伊凡卡與達全球(TAGB)總裁兼CEO程如錦(Joo Kim Tiah)之間的商業交易。過去川普集團經常倚賴國際金主買家，因此商業合約非常複雜，預估也讓調查成為一項大挑戰。

Edge Malaysia write up Joo Kim Tiah（@jookimtiah）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 26 日 10:25 下午 張貼

至於為何鎖定這棟川普同名大樓進行調查，恐怕因為就在2017年2月，川普就職後不久，這棟616英尺的奢華大廈就在溫哥華落成。包括以伊凡卡為招牌的SPA會館也在其中。然而，這棟大廈的擁有者並非川普，它的執照和買賣費用都在幕後金主程如錦的名下。程如錦來自馬來西亞，但以加拿大為其商業總部，經營家族事業鴻博地產集團(Holborn Group)。

美國官員說，他們正在調查加拿大溫哥華川普國際酒店和大樓的商業談判、融資情況。砸下3.6億美元(約新台幣105億元)投資的馬來西亞華裔金主程如錦，恐怕也身陷這次關鍵的調查中。

程如錦早期的資料照片。(圖取自程如錦臉書)

程如錦(右一)與現任美國總統川普(右二)和他的大女兒伊凡卡(左二)，出席2017年加拿大溫哥華川普大廈的落成儀式。(圖取自程如錦臉書)

程如錦(右一)和伊凡卡(中)共同接受媒體採訪。(圖取自程如錦臉書)

程如錦出生在馬來西亞富裕的華裔家庭。他的祖父來自中國福建，他的父親程鐵建是馬來西亞首富，身為大馬首富長子程如錦還會說一點點福建話。他在17、18歲左右離開家庭，前往美國和澳洲留學，並取得商業管理碩士學位。

當地報紙採訪程如錦時，他說華裔的家庭背景讓他更加了解華人的行為和消費習慣。此外，在加拿大、美國和澳洲的生活讓他感受多元文化。這兩種成長背景讓他清楚知道身為一名商人如何打動人心，以及對華人的消費行為更加理解。

程如錦的父母程鐵建和陳桂芳，從1990年代在吉隆坡做金融投資生意，後來開始投資房地產和管理。兩人號稱馬來西亞證券界的神鵰俠侶，他們共同打造了達企業(TA Enterprise)，成為90年代馬來西亞當地規模最龐大、擁有最多經紀人的證券行。後來他們又轉戰產業界，把公司的重心轉向地產開發和投資，依舊成功，一手創建了豪門程氏家族。

程如錦在家中排行第三，也是長子。他自馬來西亞高中畢業後，秉著年輕叛逆的心，希望到外面闖一闖。因此，他在1997年，進入美國奧克拉荷馬州的Oral Roberts大學就讀，並取得商業管理學位。後來又前往澳洲雪梨的MacQuarie大學，研讀國際商務碩士，並於2002年畢業。

程如錦坦言，他一直到了海外孤身求學的這段時間，才意識到自己出身在這樣的家庭，有多幸運。他認為世界上有很多富二代，有人做得很好，也有人做的很糟，例如有些富二代變成了「不學無術隨意揮霍」的代名詞。但是他認為每個人來到世界上都被安排了任務，他希望不要辜負自己的角色。他的父母靠努力打拚白手起家，提供他非常好的基礎。他認為既然被安排成為他們的後代，就應該努力擴展家業，讓它更加成功。

碩士畢業後的程如錦曾經在自家的Holborn集團工作過一段時間。隨後，轉往新加坡的荷蘭銀行工作。直到2008年4月又回到馬來西亞打拚父母的事業。2009年，程如錦再次回到溫哥華，從事地產生意。

大馬華裔地產商程如錦。(圖取自程如錦臉書)

程如錦說，他曾經因為害怕壓力，而抗拒接父母的班。但是最後他找到了自己，他發現自己繼承了父母熱血從商的基因，他愛做生意，愛創造財富，更愛帶領家族企業做出突破的成就感。他覺得事業就像人生一樣，循序漸進的突破，這樣的生活才有意思。

2016年，63樓高的川普大廈(Trump International Hotel & Tower Vancouver)在溫哥華市中心建成，立刻成為當地的全新地標，這個溫哥華最新時尚奢華居住主義的幕後推手就是程如錦。那年夏天，他和當時地產大亨、現任美國總統川普(Donald Trump)和川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)共同出現在媒體面前，再次受到世人關注。

(中時電子報)