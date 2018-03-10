不知偵查不公開？彭文正嗆桃檢：史上最瞎！反挨轟亂源

2018年03月10日 00:01 中時電子報 吳玫穎

連偵查不公開也不知，台大法律系教授李茂生好感嘆。(取自李茂生臉書)

彭文正、李晶玉夫婦主持談話節目《政經看民視》，繼發表台北市長選舉柯文哲大輸姚文哲43.06％的調查結果，慘遭網友噓爆是「平行世界民調」後，日前又再度鬧笑話！

彭文正日前為蔣公陵寢潑漆案，節目中現場call out給桃園地檢署公訴組未果，竟反批桃檢「史上最瞎」，他說：「我們只是想跟桃園地檢署請教一下到底根據哪一個法條，可以把這樣的事情當成重罪，然後拘提、羈押，沒想到請教一個法條，結果我們得到竟然是一條大獨家，這個獨家就是史上最瞎拒絕。被(拒絕)call out的理由叫我不能確定你們是誰。」

可惜彭文正節目中說的義正嚴詞，看在不少有法律常識的民眾眼裡卻是笑話百出，怎麼連「偵查不公開」都不知道？台大法律系教授李茂生更在臉書轉PO節目截圖，感嘆：「媒體是社會亂象的根源，這句話不知道說了多少年。可惜的是一些媒體不僅是沒有反省，反倒是變本加厲。」

網友們紛紛留言嘲諷彭文正「不期不待，沒有傷害」、「來賓裡面還有律師，結果還配合這種鬧劇一起演到最後啊」、「你們怎麼可以辱罵質疑獨派媒體？難道你們是中共同路人？」、「政權輪替後的各種崩壞」、「亂源無誤」。最尷尬的是，彭文正節目還被抓包寫錯字，是公訴組而非公訴「股」。

(中時電子報)