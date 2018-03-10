蔡丁貴酸統派走投無路 網笑：打臉自己人！

2018年03月10日 00:47 中時電子報 黃麗蓉

獨派團體9日舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，抗議者（中）闖入會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴（右）噴灑生髮劑。 (中央社)

獨派社團9日舉辦記者會，蔡丁貴遭噴生髮劑，蔡回應稱，這事從某個角度是在幫助台獨聲勢，他比較同情對方，因為統派走投無路才用這種低階手法。網友回酸蔡丁貴：「打臉自己人！XD」

網友紛紛說：「說別人前先檢討自己吧。」、「蔡丁貴明白點出了台獨早就走投無路， 一直都是用低階手法。」、「笑死人囉！看得出台獨的腦筋真的很阿Q。」、「一個有GUTS的人，敢找活人釘孤枝，專門欺負死人，才是低階手法，走投無路。」、「相同的話奉送給你們這些獨角獸們，你們也是沒路走了，才會用下三濫的低階手法去潑漆啦！」、「自找的，這風潮不就那些台獨開始的。」

對大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉所說「若潑漆擦掉就好，那生髮劑不喜歡也擦掉啊！」蔡丁貴回應說：「我是活的人」，他甚至提到為何政府每年要花4200萬元維護蔣介石的棺木，「我有花流亡政府任何錢嗎？」

網友打臉蔡丁貴說：「18% 18% 18%」、「看到這段話我笑了，你不也是領中華民國18趴嗎？你使用的錢幣上有沒有寫中華民國？」「蔡教授，你還領中華民國的教職退休金跟18％耶！你怎麼會沒領你口中『流亡政府』的錢？」、「蔡丁貴有拿18趴，那是我納稅人的錢，還我！小偷！」、「快把你口袋印有中華民國的錢全部給我！」

(中時電子報)