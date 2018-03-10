3／10三大報頭條要聞

2018年03月10日 07:02 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●赴華府向美方簡報訪朝成果的南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶，8日在白宮宣布，美國總統川普同意今年5月前，與北韓最高領導人金正恩會面，以完成朝鮮半島「永久無核化」目標。川金會若順利舉行，將是美國在任總統與北韓領導人之間首次會面。

●台企富士康工業互聯網公司(FII)8日獲大陸證監會發審委通過IPO案，短短36天完成上海A股IPO流程，外界憂台灣資本市場將受影響。行政院長賴清德指出，政院會努力解決投資障礙，並號召企業界投資台灣，「根穩了，自然可以吸引到他們」。

●富士康工業互聯網公司（FII）將在大陸掛牌上市，引發台灣資本市場被邊緣化的疑慮。民進黨立委郭正亮就撰文指出，2018年恐將成為台企加快外流的轉捩點，將帶動其他台灣廠商在大陸上市，但速度可能不會像FII這麼快。

●台北農產運銷公司拍賣市場因休市太多天，導致近期菜價波動，加上北農總經理吳音寧神隱多日挨轟，北市府、農委會更是連日隔空互槓。台北市長柯文哲昨受訪時重申，出事大家就一起解決，否則一定要找一個女巫來燒，這是台灣很大的問題，不究責也是一種文化，也不用把責任推來推去。

◎旺報

●由於富士康獲准在A股掛牌上市帶頭效應發威，台企正在掀起一股搶赴A股上市的風潮。繼富士康之後，南僑9日也召開股東臨會通過議案，旗下子公司上海南僑將在第2季送件申請掛牌A股，市場人士指出，由於A股本益比高，再加A股6月即將「入摩」，台商搶灘A股已成趨勢。

●每年大陸全國兩會，是記者難得可一窺人民大會堂的時刻，除了挑高建築、華麗吊燈、巨型紅毯、大幅詩畫外，30多個省市區及台港澳，都有專屬冠名的廳堂，各個都充滿當地特色。9日人大代表團台灣省團就在「台灣廳」開會，日月潭、媽祖、鄭成功等台灣元素一應俱全，當然還有一個充分傳達大陸對兩岸定位的大型藝術品，上面的標題就寫著「台灣自古以來就是中國神聖領土」。

●中國人民銀行行長周小川9日在談到金融業的市場准入時指出，在進入新的發展階段後。「對外開放可以膽子大一些，開放的程度更高一些。」不過對於新興的數位貨幣交易，他則相對保守。

●貿易戰開打，美國總統川普9日正式簽署關稅法令，以威脅國家安全為名，將對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅，關稅將會在簽署後15天生效，僅豁免加拿大和墨西哥。對此，大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍指出，美國濫用「國家安全例外」條款，是對以世貿組織為代表的多邊貿易體系的肆意破壞，必將對正常的國際貿易秩序造成嚴重衝擊，中方堅決反對。

◎工商時報

●上市櫃公司2月營收與去年財報陸續公告，包括大江、禾伸堂、創意等14檔，去年每股盈餘（EPS）及今年前2月營收同步成長，本周吸引法人買盤紛紛進駐，在業績題材加持、法人撐腰下腳步穩健，無懼美國升息可能加快及貿易戰等疑慮干擾。

●一度形勢緊張、讓全球關注的朝鮮半島問題，如今發生新變化。在美國總統川普同意於5月與北韓領導人金正恩會面後，昨（9）晚傳出，川普與中國國家主席習近平熱線通話，雙方就當前朝鮮半島局勢深入交換意見。川普表示，習近平堅持美國應該同北韓展開對話的主張是正確的，習近平則回應，中國也希望有關各方能多釋放一些善意，避免做可能影響和干擾朝鮮半島局勢持續走向緩和的事情。

●晶圓代工龍頭台積電昨（9）日公告2月合併營收646.41億元，與去年同期相較下滑9.5％，影響因素包括工作天數減少及新台幣兌美元匯率升值。由於台積電維持第一季業績展望不變，法人推估台積電3月營收將強勁彈升，可望突破千億元大關並創單月營收歷史新高。

●美國總統川普周四正式簽行鋼鋁進口課稅措施，投資人又開始緊張，擔心全球將爆發貿易大戰，不利經濟與股市後市，不過美國小型股不怕，反而成為全球貿易戰的受惠概念股，短線已表態大漲。

(中時電子報)