春暖花開！北台灣泡湯嚐美味！7小旅行路線好樂活

2018年03月10日 07:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開出遊趣！來北台灣泡湯、觀美景、嚐美味！全台十大好湯決選，北台灣4大溫泉區入選，五大名湯也佔2席。日前交通部觀光局以消費者立場，精選出全台十大好湯及五大名湯，北台灣溫泉區中的新北投溫泉、礁溪溫泉、金山萬里溫泉及烏來溫泉雀屏中選十大好湯，其中新北投溫泉及礁溪溫泉更名列全台五大名湯。

想來拜訪北台灣溫泉鄉的朋友有福了，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)聯合北台灣7大溫泉區自即日起至5月底推出溫泉鄉小旅行活動，規劃了新北投、礁溪、金山萬里、烏來、陽明山、紗帽山及內灣尖石等溫泉區共7條小旅行路線，每條路線都會帶著民眾探訪溫泉區獨特的人文風情，品嚐在地美食，手作DIY，每週五、六、日出團，每人費用899元起，趁著春暖花開時節，歡迎民眾呼朋引伴，泡好湯、訪名湯，跟著在地達人玩遍北台灣溫泉鄉。

野柳地質公園。（北觀處提供）

北台灣得天獨厚的自然環境孕育出風情各異的溫泉區，入選名湯的「新北投溫泉」為台灣最早開發的溫泉鄉，人文歷史豐富，交通便捷，搭捷運就可抵達，同為名湯的「礁溪溫泉」則是台灣少有的平地溫泉鄉，以溫泉水種植的農特產品遠近馳名，而名列全台好湯的「金山萬里溫泉」及「烏來溫泉」，前者泉質最多樣，緊鄰北海岸，可邊泡溫泉賞海景，享受夢幻自然景觀，後者為泰雅族原鄉，可搭乘獨有台車享受山林之美，其他如「陽明山溫泉」及「紗帽山溫泉」，位於陽明山國家公園內，火山地形景觀壯麗，自然生態豐富多元，「內灣尖石溫泉區」則是原民與客家文化交融的溫泉區，風土民情令人嚮往。北台灣的溫泉區擁有優質遊憩資源與良好溫泉品質，值得大家春遊旅行。

礁溪溫泉公園。（宜蘭縣政府提供）

為方便民眾探訪北台灣7個溫泉區，北觀處為每個溫泉區量身打造了7條一日遊小旅行路線，包括：金山萬里線「野享跟泥趣旅行」，品嚐老街地方小吃及道地美食、動手玩溫泉泥塑；礁溪線「只為你棗享，生態美人湯旅」，不能錯過的礁溪手路菜，體驗生態金棗染手作；新北投線「溫泉文化與創意激盪」，沉浸在歷史與創新交融的溫泉環境中，體驗桶柑酥手作；陽明山線「溫泉與藍泥的相遇」，漫步生態步道，享受白磺泉的洗禮，防空洞與歷史文化的軌跡；內灣尖石線「野薑花香，漫遊美人湯」，品嚐客家美食、體驗客家美食手作；烏來線「泰雅美人湯，食饗宴」，置身充滿泰雅文化氛圍的街道及溫泉區，搭著台車去泡湯；紗帽山線「雙人湯饗自由行」，體驗紗帽山區最棒的溫泉美食料理。並安排了各溫泉區主題週分別為4/9-4/15內灣尖石溫泉週、4/16-4/22陽明山溫泉週、4/23-4/29烏來溫泉週、4/30-5/6金山萬里溫泉週、5/7-5/13礁溪溫泉週、5/21-5/27新北投溫泉週，民眾於主題週的周末參加小旅行，還可享受超值優惠。前述小旅行自即日起至5月底止，每週五、六、日出團，費用1,099元/人，各溫泉區主題週另有特惠遊程，一般民眾只要899元/人，外國籍旅客出示護照或相關證件，更可享5折優惠，參加主題週特惠遊程的旅客，當日還可現場抽泡湯券等好禮，民眾可至北觀處官網「溫泉養生季‧湯遊北台灣」專區訂購，選擇自己想參加的行程。

另為鼓勵民眾暢遊北台灣7大溫泉區，北觀處還推出「七區喔熊泡湯趣」打卡活動，即日起至5月底，民眾只要至其中3個溫泉區，於活動特約商家找尋喔熊立牌合照，並將照片上傳臉書「北觀粉絲團-幸福北海岸」活動專區，就有機會獲得東京迪士尼雙人行來回機票及門票、50吋電視、頂級溫泉住宿券等超值大獎。

此外，北台灣溫泉業者為迎接春夏泡湯的遊客，也提供多項好康折扣，如陽明山天籟、愛琴海太平洋等會館，推出泡湯超值優惠5折起、買一送一、兩人同行一人免費等好康；阿先湯泉養生會館、泉都溫泉會館更推出住宿超值優惠4.5折起，紗帽山溫泉餐廳優惠大眾湯只要100元/人等，民眾只要憑「溫泉養生季‧湯遊北台灣」活動官網業者圖片或溫泉手冊即可享有優惠，溫泉手冊可至北觀處所屬遊客中心與各溫泉區相關旅服中心據點索取，亦可至北觀處官網下載。

(中時電子報)