惹性醜聞想道歉遭封鎖 趙敏基選擇自殺了結

2018年03月10日 07:57 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國男星趙敏基日前才爆出在大學任教時性騷女同學的醜聞，儘管他第一時間不認罪，可隨著越來越多女學生出面指控，讓他不得不道歉。只是昨他的妻子竟發現他上吊自殺身亡，震驚各界，不過據悉趙敏基在眼見事件不可收拾後，曾拜託媒體與公司幫忙發出道歉聲明，可都遭拒，他甚至被經紀公司解約，未知是否因為感到絕望進而走上絕路。

趙敏基昨爆出自殺身亡消息後，韓國媒體《Dispatch》(D社)則公布了一張手寫道歉信，據悉，趙敏基在先前曾拜託D社協助公開，不過當時D社認為由經紀公司公開比較妥當，但趙敏基透露因被公司解約，加上清洲大學也疑似封鎖他帳號，因此無法登入貼出道歉信。

不過D社最後還是婉拒協助公開道歉信，而趙敏基隔日也在撥電話通知D社已經把道歉信交給公司，但結果看來公司是沒有幫忙公開信件內容。才會讓趙敏基最後選擇以激烈的手法表達歉意，造成遺憾。

趙敏基道歉信內容：

全部都是我的錯，是我的罪過。

事情擴散之大，讓我感到很慌張，在這難以承受的時間裡，我成為一位急著逃避、急著否定的小人。

感到丟臉又抱歉，過去7年為了那些想成員演員的後輩們，為了指引他們走上不平庸的道路，我不得已變成一位嚴格的教授。

而我私底下努力卸下嚴格的一面，但對於那個過程中，感到被侮蔑的後輩們，我要真心道歉。

多虧於此，我才能悔改自己的傲慢與陋習，向你們傳達我的抱歉與感謝。

最後，我懷著相當愧疚的心，向清州大學以及現在正熱愛藝術學習的清州大學戲劇系學生們表達歉意。

自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命。

再給自己一次機會

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(中時電子報)